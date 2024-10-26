Гуакамоле с авокадо и манго: рецепт для любителей ярких вкусов

Если вы думаете, что гуакамоле — это всего лишь авокадо с лаймом и чесноком, пришло время пересмотреть это мнение! В этом рецепте мы добавим неожиданный тропический акцент, который сделает гуакамоле ярким и необычным.

Манго придаст блюду сладость, свежесть и приятную сочность, идеально дополняя сливочную текстуру авокадо. Такое гуакамоле станет хитом на любой вечеринке, пикнике или в качестве легкого перекуса!

Ингредиенты

Авокадо (спелое) — 2 шт.

Манго (спелое) — 1 шт.

Красный лук — 1/2 шт.

Помидор — 1 шт.

Кинза — небольшой пучок

Лайм — 1 шт. (сок)

Перец чили — по вкусу

Соль и перец — по вкусу

Оливковое масло — 1 столовая ложка

Пошаговый рецепт

Начнем с главного ингредиента — авокадо. Разрежьте его пополам, удалите косточку и ложкой выньте мякоть. Поместите ее в глубокую миску и разомните вилкой до желаемой консистенции. Можно оставить кусочки побольше для более текстурного гуакамоле или сделать массу более однородной. Манго — главный «сюрприз» этого рецепта. Очистите его от кожуры и нарежьте небольшими кубиками. Манго должно быть спелым, чтобы оно легко нарезалось и добавило блюду сочности и сладости. Добавьте нарезанный манго к размятому авокадо. Нарежьте красный лук мелкими кубиками — его острый вкус идеально сбалансирует сладость манго. Также мелко нарежьте помидор, удаляя лишнюю жидкость и семена, чтобы гуакамоле не стало слишком водянистым. Кинзу мелко порубите, чтобы она равномерно распределилась по всему блюду и добавила свежий травяной аромат. Выдавите сок лайма в миску с авокадо и манго. Лайм придаст блюду необходимую кислинку и предотвратит потемнение авокадо. Если вы любите немного остроты, добавьте мелко нарезанный перец чили, регулируя его количество по вкусу. Посолите и поперчите блюдо по вкусу. Добавьте немного оливкового масла, чтобы гуакамоле стало еще более нежным и гладким по текстуре. Аккуратно перемешайте все ингредиенты, стараясь не раздавить манго и помидоры. Блюдо готово! Подавайте гуакамоле с хрустящими чипсами из тортильи, свежими овощами или используйте его как дополнение к тако, буррито или мясным блюдам. Его яркий вкус и сочность идеально подойдут как для легкой закуски, так и для украшения основных блюд.

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