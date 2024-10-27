Классические оладьи из кабачков на кефире для идеального завтрака
Овощные оладушки не только полезные, но и отлично утоляют голод. Рассказываем, как пожарить классические оладьи из кабачков на кефире.
Ингредиенты
- Кабачки молодые — 1 шт.
- Куриные яйца — 2 шт.
- Кефир любой жирности (можно взять простоквашу) — 1 стакан
- Мука пшеничная — 6 ст. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Соль — 1/2 ч.л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
Способ приготовления
Кабачок очистите и крупно натрите, выложите в миску и дайте пустить сок. При необходимости отожмите, излишки сока слейте.
В отдельной емкости соедините яйца с сахаром и солью, тщательно перемешайте.
Соедините кабачковую мякоть с яичной массой и кефиром комнатной температуры, перемешайте.
Далее всейте муку с негашеной содой, замесите тесто (оно должно быть в меру густым).
Разогрейте в сковороде 1 ст. л. масла, ложкой выложите кабачковое тесто в форме небольших лепешек. Жарьте пять минут до румяности, переверните и обжаривайте еще пять минут.
Перед каждой новой партией оладий вливайте в сковороду по 1 ст. л. масла.
Кабачковые оладьи готовы!
- Время приготовления — 30 минут.
- Калорийность — 116 ккал на 100 г.