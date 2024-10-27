Классические оладьи из кабачков на кефире для идеального завтрака

Овощные оладушки не только полезные, но и отлично утоляют голод. Рассказываем, как пожарить классические оладьи из кабачков на кефире.

Ингредиенты

Кабачки молодые — 1 шт.

Куриные яйца — 2 шт.

Кефир любой жирности (можно взять простоквашу) — 1 стакан

Мука пшеничная — 6 ст. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Соль — 1/2 ч.л.

Сахар — 1 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Способ приготовления

Кабачок очистите и крупно натрите, выложите в миску и дайте пустить сок. При необходимости отожмите, излишки сока слейте.

В отдельной емкости соедините яйца с сахаром и солью, тщательно перемешайте.

Соедините кабачковую мякоть с яичной массой и кефиром комнатной температуры, перемешайте.

Далее всейте муку с негашеной содой, замесите тесто (оно должно быть в меру густым).

Разогрейте в сковороде 1 ст. л. масла, ложкой выложите кабачковое тесто в форме небольших лепешек. Жарьте пять минут до румяности, переверните и обжаривайте еще пять минут.

Перед каждой новой партией оладий вливайте в сковороду по 1 ст. л. масла.

Кабачковые оладьи готовы!