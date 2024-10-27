Татарский пирог зур бэлиш: традиционный рецепт с неповторимым вкусом
Зур бэлиш — это один из самых популярных и любимых татарских пирогов, который традиционно готовят на большие праздники и семейные торжества. Этот пирог славится своей сытной начинкой и невероятно насыщенным вкусом. Он готовится с мясом, картофелем и луком, что делает его идеальным блюдом для долгого застолья.
Пышное тесто и ароматная начинка — главное, что делает зур бэлиш поистине уникальным. Подробно расскажем, как приготовить этот традиционный татарский пирог в домашних условиях.
Ингредиенты
Для теста:
- Мука — 500–600 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 200 г
- Масло сливочное (растопленное) — 100 г
- Соль — 1 чайная ложка
- Вода — 100 мл
Для начинки:
- Мясо (баранина, говядина или курица) — 500 г
- Картофель — 500 г
- Лук репчатый — 2–3 шт.
- Соль и перец — по вкусу
- Масло сливочное — 50 г
- Бульон или вода — 100–150 мл
Пошаговый рецепт
- Для начала приготовим тесто. В глубокой емкости смешайте муку с солью. В отдельной миске взбейте яйцо со сметаной и растопленным сливочным маслом. Потихоньку добавляйте жидкую смесь в муку, перемешивая ложкой или руками. В процессе замеса добавляйте воду. Тесто должно стать эластичным и мягким. Оно должно быть не слишком плотным. Готовое тесто накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на полчаса.
- Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Для зур бэлиша традиционно используют баранину или говядину, но можно также взять курицу. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте мясо, картофель и лук, посолите, поперчите и перемешайте. Добавьте немного растопленного масла для сочности.
- Разделите тесто на две части: одна должна быть немного больше другой. Большую раскатайте в тонкий круг, который будет служить основой пирога. Выложите раскатанный круг в глубокую форму для запекания, чтобы оно покрывало и дно, и бортики формы. Выложите на тесто начинку, стараясь распределить ее равномерно. Добавьте сливочное масло сверху.
- Из меньшей части теста раскатайте круг. Накройте начинку этим тестом и защипните края. В центре пирога сделайте небольшое отверстие для выхода пара. Это отверстие также можно использовать для добавления бульона в процессе приготовления, чтобы начинка была более сочной.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте зур бэлиш около двух часов. В процессе готовки можно периодически добавлять немного бульона через отверстие в пироге, чтобы начинка оставалась сочной. За 20 минут до готовности можно смазать пирог яйцом, чтобы он приобрел золотистую корочку.
- После того как пирог будет готов, дайте ему немного остыть, затем разрежьте на порционные кусочки и подавайте. Зур бэлиш можно подавать как горячим, так и слегка теплым — он будет одинаково вкусным.
Советы по приготовлению
- Для более насыщенного вкуса используйте мясной бульон вместо воды.
- Если хотите сделать пирог более ароматным, добавьте немного зелени (укроп или петрушку) в начинку.
- Традиционно в некоторых регионах Татарстана в зур бэлиш добавляют рис, который делает пирог еще более сытным.