Татарский пирог зур бэлиш: традиционный рецепт

Зур бэлиш — это один из самых популярных и любимых татарских пирогов, который традиционно готовят на большие праздники и семейные торжества. Этот пирог славится своей сытной начинкой и невероятно насыщенным вкусом. Он готовится с мясом, картофелем и луком, что делает его идеальным блюдом для долгого застолья.

Пышное тесто и ароматная начинка — главное, что делает зур бэлиш поистине уникальным. Подробно расскажем, как приготовить этот традиционный татарский пирог в домашних условиях.

Ингредиенты

Для теста:

Мука — 500–600 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 200 г

Масло сливочное (растопленное) — 100 г

Соль — 1 чайная ложка

Вода — 100 мл

Для начинки:

Мясо (баранина, говядина или курица) — 500 г

Картофель — 500 г

Лук репчатый — 2–3 шт.

Соль и перец — по вкусу

Масло сливочное — 50 г

Бульон или вода — 100–150 мл

Пошаговый рецепт

Для начала приготовим тесто. В глубокой емкости смешайте муку с солью. В отдельной миске взбейте яйцо со сметаной и растопленным сливочным маслом. Потихоньку добавляйте жидкую смесь в муку, перемешивая ложкой или руками. В процессе замеса добавляйте воду. Тесто должно стать эластичным и мягким. Оно должно быть не слишком плотным. Готовое тесто накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на полчаса. Пока тесто отдыхает, займемся начинкой. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Для зур бэлиша традиционно используют баранину или говядину, но можно также взять курицу. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте мясо, картофель и лук, посолите, поперчите и перемешайте. Добавьте немного растопленного масла для сочности. Разделите тесто на две части: одна должна быть немного больше другой. Большую раскатайте в тонкий круг, который будет служить основой пирога. Выложите раскатанный круг в глубокую форму для запекания, чтобы оно покрывало и дно, и бортики формы. Выложите на тесто начинку, стараясь распределить ее равномерно. Добавьте сливочное масло сверху. Из меньшей части теста раскатайте круг. Накройте начинку этим тестом и защипните края. В центре пирога сделайте небольшое отверстие для выхода пара. Это отверстие также можно использовать для добавления бульона в процессе приготовления, чтобы начинка была более сочной. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте зур бэлиш около двух часов. В процессе готовки можно периодически добавлять немного бульона через отверстие в пироге, чтобы начинка оставалась сочной. За 20 минут до готовности можно смазать пирог яйцом, чтобы он приобрел золотистую корочку. После того как пирог будет готов, дайте ему немного остыть, затем разрежьте на порционные кусочки и подавайте. Зур бэлиш можно подавать как горячим, так и слегка теплым — он будет одинаково вкусным.

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