Рецепт макаронных гнезд с куриным фаршем в сливочном соусе

Если макароны по-флотски для вас — слишком простое блюдо, предлагаем приготовить макаронные гнезда с фаршем под сливочным соусом в духовке.

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Ингредиенты:

куриный фарш — 400 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

паста тальятелле — 1 уп.;

репчатый лук — 1 шт.;

свежий чеснок — 2 дольки;

сливки 20% — 200 мл;

твердый сыр — 100 г;

творожный сыр — 150 г;

соль, перец, свежая зелень — по вкусу.

На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный лук до румяности. Затем добавьте измельченный чеснок и куриный фарш, жарьте до полной готовности, приправив солью и перцем по вкусу. В отдельной миске соедините сливки и творожный сыр, тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. При необходимости добавьте соль. Пасту в виде гнезд разместите в глубокой форме для запекания, в центр каждого гнезда положите куриный фарш, затем залейте все сливочной смесью и посыпьте тертым твердым сыром. Запекайте в предварительно разогретой духовке до готовности. Подавайте, посыпав свежей зеленью.