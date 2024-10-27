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Рецепт макаронных гнезд с куриным фаршем в сливочном соусе

Если макароны по-флотски для вас — слишком простое блюдо, предлагаем приготовить макаронные гнезда с фаршем под сливочным соусом в духовке.

Рецепт макаронных гнезд с куриным фаршем в сливочном соусе
© Unsplash

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 400 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • паста тальятелле — 1 уп.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • свежий чеснок — 2 дольки;
  • сливки 20% — 200 мл;
  • твердый сыр — 100 г;
  • творожный сыр — 150 г;
  • соль, перец, свежая зелень — по вкусу.

На сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанный лук до румяности. Затем добавьте измельченный чеснок и куриный фарш, жарьте до полной готовности, приправив солью и перцем по вкусу. В отдельной миске соедините сливки и творожный сыр, тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. При необходимости добавьте соль. Пасту в виде гнезд разместите в глубокой форме для запекания, в центр каждого гнезда положите куриный фарш, затем залейте все сливочной смесью и посыпьте тертым твердым сыром. Запекайте в предварительно разогретой духовке до готовности. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

  • Калорийность на 100 г: 152 ккал.
  • Время приготовления: 1 час.
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