Как выбрать качественный сыр

Выбирая продукт в магазине, важно убедиться, что это именно сыр, а не сырный или творожный продукт. А уже после вскрытия упаковки обратить внимание на аромат, вкус и консистенцию, которые зависят от конкретного вида.

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Запах должен быть предпочтительно молочным или сливочным. Консистенция может варьироваться следующим образом: у рикотты и маскарпоне – мягкая и творожная, у бри и камамбера - кремообразная, у феты - крошкобразная и плотная, а у адыгейского - нежная и слегка зернистая.

Нельзя забывать и про цвет - ровный и однородный. Также следует обращать внимание на подсохшие участки на поверхности. Они должны отсутствовать.

Кроме того, в составе мягкого сыра допускаются только сливки, молоко, закваска, ферменты и соль. Красители, консерванты, соя, маргарин и пальмовое масло не нужны, сообщает сервис "Здоровое питание".

Ранее специалисты рассказали, как отличить сыр от сырного продукта.