Эксперты рассказали, как выбрать полезную пасту

В составе этих продуктов главным образом мука и вода. Поэтому все плюсы и минусы зависят в основном от качества и сорта первого компонента. Самая полезная – из твердых сортов пшеницы. Это высший сорт, тип А.

Макароны из нее богаты витаминами группы В, различными микроэлементами, клетчаткой и белком.

Кроме того, паста имеет сложноуглеводный состав и обладает низким гликемическим индексом. Это значит, что она медленнее усваивается и не вызывает резкого повышения глюкозы в крови. Соответственно, и чувство сытости сохраняется дольше.

Приверженцы правильного питания особенно любят макароны за счет их способности не давать никаких "резких выбросов" в организме, да и пополнение энергозапасов происходит равномерно.

Однако пасту легко превратить в опасную калорийную "бомбу", если неправильно подобрать соусы и другие добавки. Лучше отдавать предпочтение оливковому маслу вместо сливочного соуса, нежирному фаршу, овощам и легким сортам сыра. Для усиления вкуса подойдут зелень и специи, сообщает сервис "Здоровое питание".