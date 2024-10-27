Существует несколько полезных и надежных советов, как выбрать морковь в магазине. Обращать внимание стоит не только на внешний вид овоща.

Первый шаг — это осмотреть поверхность моркови. Она должна быть гладкой, без вмятин. Через трещины и царапины внутрь могут проникнуть болезнетворные бактерии, которые вызывают у людей отравления.

Второй шаг — оценить цвет моркови. Считается, что чем ярче корнеплод, тем больше в нем полезных веществ и витаминов. Кстати, свежесть овоща можно оценить по ямочке от ботвы: чем свежее продукт, тем она зеленее. При этом темные и зеленые пятна на корнеплоде — плохой признак. Первые говорят о начале процессов гниения моркови, вторые — о ее неспелости и возможной горечи во вкусе.

Третий шаг — пощупать морковь. Она должна быть прямая и твердая. Кончик у хорошей моркови закругленный. Считается, что кривой корнеплод может быть менее вкусным, чем ровный. Если вы видите отростки у моркови, то, скорее всего, она будет не очень вкусной, поскольку перезрела.

Помните, что разницы между мытой и немытой морковью с точки зрения вкуса нет. Тем не менее, если вы хотите запастись этим продуктом, предпочтение лучше отдать второй.

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