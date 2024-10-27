Рецепт для похудения: банановое пюре

Вкусный и натуральный десерт для детей и взрослых всего за пять минут. Он получается как мягкое и воздушное облако и не вредит фигуре — всего 85 ккал на 100 г.

На одну порцию возьмите один банан и две столовые ложки молока.

Банан почистите от кожуры, поломайте на небольшие кусочки и сложите в чашу блендера. Хорошо его взбейте блендером до однородной массы. Далее влейте молоко и снова пробейте. Сразу же подавайте к столу. Десерт готов!

Ранее сообщалось, что яблоки, запеченные в духовке с орехами, — простое и понятное блюдо. Этот десерт получается ароматным, мягким и не вредит фигуре — всего 149 ккал на 100 г.

Также NEWS.ru пошагово рассказал, как приготовить идеальные оладьи. Это блюдо — сытное и в меру сладкое угощение с приятной текстурой, которое идеально подойдет для завтрака. Для его приготовления понадобятся кефир, мука, яйцо, сахар, соль, ванильный сахар и сода.