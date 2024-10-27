Шеф-повар поделился рецептом необычного блюда из сезонных овощей

Вкусную селедку в шубе из тыквы и других сезонных овощей несложно приготовить дома, рассказал Москве 24 рассказал шеф-повар Константин Жук.

Для блюда он предложил взять 170 граммов филе бочковой сельди, 200 граммов очищенного картофеля, 100 граммов моркови, 50 граммов тыквы, 50 граммов свежего очищенного от кожицы и семян огурца, 40 граммов бочкового огурца, 30 граммов стебля сельдерея, зубчик чеснока, 15 граммов жареного хрустящего лука.

"Также понадобится 10 граммов свежего укропа, 150 граммов майонеза, 50 граммов жирной сметаны, черный свежемолотый перец и соль по вкусу, 15 граммов нерафинированного подсолнечного масла. Плюс 50 граммов свекольной пудры и 30 граммов смеси любых маленьких салатных листьев для подачи. Картофель, тыкву и морковь нужно крупно порезать и поместить в рукав для запекания. Посолить, влить масло и все перемешать. Рукав завязать, переложить на противень и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. После чего противень вытащить и оставить овощи остывать прямо в рукаве", – добавил эксперт.

Этим временем филе сельди, укроп, сельдерей и чеснок надо мелко порубить, переложить в миску, добавить столовую ложку майонеза, поперчить по вкусу и все перемешать.

Остывшие овощи необходимо растолочь вместе в ступке или измельчить в маленькой чашке блендера. Затем заправить измельченные овощи оставшимся майонезом, добавить хрустящий лук, посолить и поперчить по вкусу, рассказал эксперт.

"Далее шесть пиал (или чашек) нужно застелить пищевой пленкой, оставив по краям посуды приличный запас. Овощную смесь положить в пиалы и распределить ее по стенкам. В центр выложить салат из сельди. А потом поднять края пленки, формируя шарик таким образом, чтобы сельдь осталась в центре, а овощи ее обволакивали", – пояснил Жук.

Теперь пленку надо плотно закрутить и оставить на 15 минут в холодильнике, чтобы шары уплотнились. После этого следует аккуратно извлечь шарики салата из пленки, присыпать их свекольной пудрой и подать вместе с салатными листьями, заключил шеф-повар.

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