Рецепт для похудения: ягодное парфе

Легкий десерт для тех, кто любит вкусно поесть и бережет фигуру. Ягодное парфе получится легким, нежным и при этом не навредит фигуре — всего 144 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите 200 г малины, 200 г черники или голубики, 400 мл сливок, пять столовых ложек йогурта и один лайм.

Для начала взбейте сливки, они должны быть не менее 30% жирности. При этом посуда для взбивания и сами сливки должны быть холодными. Сначала взбивайте миксером на низких оборотах, потом постепенно увеличивайте скорость.

Когда появились устойчивые пики, вводите йогурт, сахар, сок лайма и его цедру. Все аккуратно перемешайте.

Отложите четверть ягод для украшения. Остальные разомните. В креманки выложите сначала слой ягод, затем — сливки и повторите слои. Украсьте десерт целыми ягодками и отправьте его в холодильник на час. Блюдо готово!

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