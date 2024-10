Три причины заменить кофе зеленым чаем

Зелёный чай обладает успокаивающими и расслабляющими свойствами. Но это не единственное его преимущество.

Алекса Меллардо, заместитель редактора рубрики Mind + Body издания Eat This, Not That, пила в течение 30 дней зелёный чай вместо кофе. И вот какие положительные изменения она заметила.

Уменьшилось беспокойство. Но при этом энергии было меньше по сравнению с периодом, когда Меллардо пила кофе. По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, одна чашка зелёного чая содержит около 30−50 мг кофеина, а кофе — 80−100 мг. Поэтому, возможно, вам потребуется больше чашек чая в день, чтобы чувствовать себя бодро.

Зелёный чай помог лучше думать. Эми Гудсон, зарегистрированный диетолог и сертифицированный специалист по спортивной диетологии, отмечает, что это связано с сочетанием кофеина и L-теанина. Они улучшают концентрацию, но не дают ощущение нервозности.

Желудок стал работать лучше. Объясняется это тем, что в зелёном чае много полифенолов. Эти антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы в организме, то есть вещества, которые способствуют развитию воспаления.

