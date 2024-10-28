Эксперты поделились пятью рецептами здоровых блюд

В последние годы, с распространением здорового образа жизни, популярна бобовая мука - из нута, чечевицы и гороха. Кроме того, есть ореховая, такая как кокосовая, миндальная или кедровая, а также экзотические виды, например, из зеленых бананов, рассказали эксперты портала "Здоровое-питание.рф".

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Тем не менее вкусно не всегда означает полезно. Рекомендуется ограничивать хлебобулочные изделия и выпечку в рационе, особенно из муки высшего сорта, так как они содержат много быстрых углеводов и имеют высокий гликемический индекс, что может резко повышать уровень глюкозы в крови и способствовать набору веса. Это может привести к развитию ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как гипертония, диабет и болезни сердца.

Обычная пшеничная и ржаная мука содержит глютен - белок, который придает тесту эластичность. Несмотря на то что его опасность для большинства людей не доказана, безглютеновая диета становится всё более популярной. Этот компонент противопоказан при целиакии, редком аутоиммунном заболевании, возникающем у 1 из 100 человек. При этом в организме вырабатываются антитела, вызывающие воспалительные процессы в кишечнике, что нарушает переваривание и всасывание пищи. Диагноз подтверждается лабораторными исследованиями, но в других случаях нет оснований исключать глютен из рациона.

Однако есть возможность готовить привычные блюда и без муки, что подходит для здорового питания.

Вот несколько идей.

Пицца на курином фарше

Смешайте 400 г куриного филе, пропущенного через мясорубку, с нарезанным луком. Добавьте яйцо, соль и специи по вкусу. Выложите фарш на дно формы и запекайте при 180 градусах 15-20 минут. За это время подготовьте начинку: нарежьте помидоры и маслины, натрите сыр. Смажьте мясной корж томатной пастой, выложите начинку и запекайте еще 20 минут.

Творожная запеканка

Для её приготовления понадобятся 250 г творога, полстакана молока, 1-2 ст. ложки меда, 2 яйца, соль и лимонный сок.

Отделите желтки от белков. Смешайте желтки с творогом, молоком и медом с помощью миксера. Взбейте белки с щепоткой соли и ложкой лимонного сока до устойчивых пиков. Аккуратно соедините белки с творожной смесью, выложите в форму и выпекайте при 170 градусах около 30 минут.

Банановые оладьи

Для их приготовления разомните 2 спелых банана, добавьте стакан овсяных хлопьев, полстакана молока и 2 яйца. Добавьте сахар или мед, а также соль по вкусу. Дайте тесту настояться около получаса. Выпекайте оладьи на разогретой сковороде или в духовке.

Драники

Их также можно готовить без муки. Используйте крахмал для вязкости. Натрите картофель и откиньте на сито, дайте стечь жидкости. Слейте воду, оставив крахмал на дне емкости, и соедините его с картофелем. Добавьте яйцо, лук и зелень по вкусу.

Котлеты из куриного филе

Их можно приготовить различными способами:

Из рубленого мяса или фарша;

Жарить на сковороде или запекать в духовке;

С начинкой или чисто мясные.

Ингредиенты:

Куриное филе;

Яйца;

Лук;

Сыр;

Специи;

Грибы.

Вместо муки используйте псиллиум - он добавит пышности и полезности вашим котлетам. Его можно найти в отделе здорового питания или заказать онлайн.

Приготовление:

Измельчите куриное филе и лук;

Смешайте все ингредиенты;

Формируйте котлеты;

Жарьте или запекайте до готовности.

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