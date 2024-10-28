Названы продукты, которые скрасят серые осенние будни

Осень 2024 года, начавшаяся с тепла, неумолимо подходит к концу. Синоптики предсказывают слякоть, холод и пасмурную погоду. Психологи и диетологи утверждают, что в борьбе с осенней грустью может помочь любимая еда.

© РИА "ФедералПресс"

«Когда на улице холодает, приятно и работать, и отдыхать, держа в руке чашку с горячим какао. В какао содержится гормон удовольствия – дофамин, который осенью помогает справиться с хандрой и грустью», – пишет «Тульская служба новостей».

Мороженое – это вкусное лакомство, которое любимо и детьми, и взрослыми. Оно поможет создать уютную атмосферу в осенний вечер. А многообразие вкусов мороженого способствует развитию новых нейронных связей.

Шоколад – особенно горький – это отличное средство для поднятия настроения в любую погоду. Несколько долек шоколада, добавленные в горячий чай, создадут уютную атмосферу для приятной беседы. Важно выбирать шоколад с высоким содержанием какао.

Орехи – арахис, фундук, миндаль, кедровые орешки – прекрасный источник питательных веществ и отличная закуска для работы, отдыха или дружеской беседы. Сухофрукты – незаменимый источник витаминов и минералов в осенний период. Добавьте их в чай или используйте в качестве сладкой закуски.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина дала советы по избавлению от осенней хандры. В это время года нужно заниматься тем, что приносит радость.