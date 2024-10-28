Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе: рецепт

Фунчоза с курицей и овощами — это целое гастрономическое приключение, которое перенесет в мир восточной кухни. Оно сочетает в себе экзотику азиатской кухни и простоту домашних ингредиентов, что делает его идеальным выбором для любого случая.

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Легкая стеклянная лапша, обжаренные овощи и сочная курица, пропитанные ароматным соевым соусом, создают невероятное сочетание текстур и вкусов. Этот рецепт идеально подходит для людей, которые ценят простоту приготовления и насыщенный вкус.

Ингредиенты

Фунчоза — 200 г;

Филе курицы — 300 г;

Морковка — 1 шт;

Перец болгарский — 1 шт;

Лук репчатый — 1 шт;

Кабачок — 1 небольшой;

Чеснок — 2 зубчика;

Соевый соус — 5 ст. л;

Сахар — 1 чайная ложка;

Растительное масло;

Кунжут;

Кинза или петрушка;

Соль и перец.

Пошаговый рецепт

Для начала нужно приготовить фунчозу. Замочите ее в кипятке на пять минут, чтобы она размягчилась. Затем промойте ее холодной водой и дайте стечь лишней жидкости. Важно не переварить лапшу, чтобы она оставалась упругой и легкой. Филе нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте масло и пожарьте мясо до золотистой корочки, приправив солью и перцем. Когда мясо будет готово, отложите его в сторону. Морковь нарежьте соломкой или натрите на терке. Перец и кабачок нарежьте тонкими полосками, а лук — полукольцами. Чеснок мелко нашинкуйте. Овощи должны быть нарезаны тонко, чтобы обжаривались быстро, сохраняя свою текстуру. На сковороду налейте немного масла и пожарьте лук и чеснок. Добавьте морковку и болгарский перец, а после пожарьте их на умеренном огне пару минут, чтобы они стали мягкими, но сохранили легкий хруст. После добавьте к овощам кабачок и еще жарьте пару минут. В отдельной емкости смешайте соевый соус и сахар. Если хотите придать блюду легкую остроту, можно добавить каплю острого соуса или немного измельченного чили. Соус должен быть сладковатым с пикантной ноткой, которая отлично дополняет нежность филе и овощей. К овощам нужно добавить курицу и фунчозу. Залейте все соусом и все смешайте. Прогрейте лапшу на умеренном огне еще пару минут, чтобы все ингредиенты «подружились» между собой. Подавайте фунчозу горячей, добавив в блюдо зелень и посыпав кунжутом.

Советы по приготовлению

Если хотите придать лапше более насыщенный вкус, используйте смесь соевого соуса с устричным.

Для большего разнообразия добавьте грибы шиитаке или шампиньоны, обжарив их вместе с овощами.

Чтобы получить более насыщенный аромат, перед подачей можно сбрызнуть блюдо несколькими каплями кунжутного масла.

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