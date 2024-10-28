Фунчоза с курицей и овощами в соевом соусе: рецепт с азиатским колоритом
Фунчоза с курицей и овощами — это целое гастрономическое приключение, которое перенесет в мир восточной кухни. Оно сочетает в себе экзотику азиатской кухни и простоту домашних ингредиентов, что делает его идеальным выбором для любого случая.
Легкая стеклянная лапша, обжаренные овощи и сочная курица, пропитанные ароматным соевым соусом, создают невероятное сочетание текстур и вкусов. Этот рецепт идеально подходит для людей, которые ценят простоту приготовления и насыщенный вкус.
Ингредиенты
- Фунчоза — 200 г;
- Филе курицы — 300 г;
- Морковка — 1 шт;
- Перец болгарский — 1 шт;
- Лук репчатый — 1 шт;
- Кабачок — 1 небольшой;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Соевый соус — 5 ст. л;
- Сахар — 1 чайная ложка;
- Растительное масло;
- Кунжут;
- Кинза или петрушка;
- Соль и перец.
Пошаговый рецепт
- Для начала нужно приготовить фунчозу. Замочите ее в кипятке на пять минут, чтобы она размягчилась. Затем промойте ее холодной водой и дайте стечь лишней жидкости. Важно не переварить лапшу, чтобы она оставалась упругой и легкой.
- Филе нарежьте небольшими кубиками. Разогрейте масло и пожарьте мясо до золотистой корочки, приправив солью и перцем. Когда мясо будет готово, отложите его в сторону.
- Морковь нарежьте соломкой или натрите на терке. Перец и кабачок нарежьте тонкими полосками, а лук — полукольцами. Чеснок мелко нашинкуйте. Овощи должны быть нарезаны тонко, чтобы обжаривались быстро, сохраняя свою текстуру.
- На сковороду налейте немного масла и пожарьте лук и чеснок. Добавьте морковку и болгарский перец, а после пожарьте их на умеренном огне пару минут, чтобы они стали мягкими, но сохранили легкий хруст. После добавьте к овощам кабачок и еще жарьте пару минут.
- В отдельной емкости смешайте соевый соус и сахар. Если хотите придать блюду легкую остроту, можно добавить каплю острого соуса или немного измельченного чили. Соус должен быть сладковатым с пикантной ноткой, которая отлично дополняет нежность филе и овощей.
- К овощам нужно добавить курицу и фунчозу. Залейте все соусом и все смешайте. Прогрейте лапшу на умеренном огне еще пару минут, чтобы все ингредиенты «подружились» между собой.
- Подавайте фунчозу горячей, добавив в блюдо зелень и посыпав кунжутом.
Советы по приготовлению
- Если хотите придать лапше более насыщенный вкус, используйте смесь соевого соуса с устричным.
- Для большего разнообразия добавьте грибы шиитаке или шампиньоны, обжарив их вместе с овощами.
- Чтобы получить более насыщенный аромат, перед подачей можно сбрызнуть блюдо несколькими каплями кунжутного масла.
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