Нутрициолог Элеонора Овчинникова рассказала, что при выборе ветчины нужно внимательно изучать состав. На первом месте в качественном продукте должно быть мясо. Также в составе будут соль сахар и вода. Эксперт отметила, что в составе ветчины не должно быть усилителей вкуса.

Кроме того, ветчина не должна состоять из однородной массы. Полоски жира и сухожилия на свинине являются признаком того, что ветчина изготовлена из натурального мяса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.