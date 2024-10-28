Чем можно заменить кофе

Если кофе противопоказан, его можно заменить похожими по вкусу напитками, пишет «Общественная Служба Новостей».

Лидером среди заменителей кофе считается цикорий. Диетологи называют его главным преимуществом отсутствие кофеина, из-за которого многие вынуждены отказаться от кофе. Цикорий также содержит инулин – пребиотик, нормализующий работу кишечника. Напиток рекомендуется при желудочных заболеваниях и избыточном весе.

Хорошей альтернативой считается также ячменный кофе – напиток из обжаренных зерен ячменя. Приготовить его просто: зерна обжаривают до темно-коричневого цвета, а затем измельчают. Далее напиток готовится так же, как обычный кофе. Можно добавлять в него сливки, сахар, сиропы, корицу.

Если от кофеина повышается давление, ухудшается сон, подойдет декаф – напиток, практически идентичный кофе по вкусу. При его промышленном изготовлении зеленые кофейные зерна замачивают в воде, обрабатывают горячим паром, затем особыми способами удаляют из них молекулы кофеина.

Еще один вариант – кофе из обжаренных корешков одуванчика, который напоминает по вкусу цикорий. Считается, что если заваривать его как кофе, добавить мед, сахар или сливки, получится отличная альтернатива латте или капучино.

Специалисты рекомендуют также кэроб – заменитель не только кофе, но и какао. Это натуральный порошок из плодов рожкового дерева. Настой кэроба имеет сладковатый привкус с шоколадными оттенками. Кэроб содержит большое количество антиоксидантов, клетчатку, железо, витамины A, B и D, его калорийность невелика.

Ранее ученые из Китая и Швеции выяснили, что потребление кофе или кофеин-содержащих напитков в умеренных дозах способствует минимизации риска кардиометаболических заболеваний.