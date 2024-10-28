Рецепт для похудения: кексы без муки с медом

Полезные и вкусные кексы можно приготовить и без муки. Это отличный вариант для завтрака или полезного перекуса. Они получаются сладкими и не вредят фигуре — всего 191 ккал на 100 г.

На шесть порций понадобится 100 г овсяных хлопьев, 1,5 банана, одно яйцо, три столовые ложки меда, 85 мл молока, чайная ложка корицы, 0,25 чайной ложки соли и чайная ложка разрыхлителя.

Бананы раздавите вилкой в глубокой миске до состояния пюре, добавьте яйцо и перемешайте. Влейте в миску молоко, добавьте мед и хорошо перемешайте.

В отдельной тарелке смешайте сухие ингредиенты: корицу, муку, соль и разрыхлитель. Всыпьте все это к бананам с яйцами.

Формы для кексов смажьте растительным маслом. Выложите тесто и поставьте выпекать в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Блюдо готово!

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