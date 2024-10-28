Как выбрать молоко в магазине: проверенные советы

Есть несколько проверенных советов, как выбрать молоко в магазине. Не ошибиться в этом вопросе может только опытный кулинар.

Первый совет — обращать внимание на упаковку. На ней не должно быть никаких повреждений и вмятин. Через царапины и маленькие дырочки в продукт могут проникнуть плесень и болезнетворные бактерии, способные привести к отравлению.

Второй совет — читайте внимательно информацию на упаковке. Обратите внимание ультрапастеризованный или пастеризованный продукт перед вами. В процессе пастеризации уничтожаются только вредные бактерии, в то время как ульрапастеризациия губительна для всех типов микроорганизмов.

Третий совет — выбирайте молоко по жирности в зависимости от того, для чего вы будете его использовать. Здоровым людям медики рекомендуют покупать продукт со средним (2,6–3,5%) или высоким (более 3,5%) процентом жирности. Нежирное или обезжиренное молоко употребляют чаще всего по медицинским показаниям. Среднежирный продукт является наиболее подходящим для употребления.

Четвертый совет — обратите внимание на цвет, вкус и консистенцию молока. Напиток должен быть без белого цвета, с желтоватым оттенком, приятного, возможно, немного сладковатого вкуса и без каких-либо посторонних запахов.

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