Главные секреты идеального омлета: завтрак станет еще вкуснее

Омлет немного сложнее готовить, чем обычную яичницу, поэтому следует знать о некоторых секретах. Повар Юлия Архипова рассказала, как приготовить лучший омлет.

Для начала нужно научиться правильно работать с заготовкой. Аккуратно соединяйте компоненты вилкой до образования единой массы. Не взбивайте ее, иначе испортите блюдо.

Не используйте соду. Она на самом деле не помогает добиться пышной консистенции омлета. Сода лишь придаст странный оттенок вкуса блюда.

Для жарки омлета старайтесь выбирать сковороды из чугуна. Нагрейте ее, влейте масло, выложите заготовки и убавьте огонь. После этого готовьте около пяти минут, передают «Белновости».

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