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Ужин в одной сковороде — сочные котлеты с гарниром без гор грязной посуды

Предлагаем приготовить вкусный и простой ужин в одной сковороде, который с большой вероятностью понравится всем членам семьи. Котлеты в сметанном соусе получаются сочными и нежными, а после их приготовления у вас не останется много грязной посуды — нужно будет вымыть сковороду и пару ложек.

Рецепт котлет в сметанном соусе
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Любимый фарш — 250 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Немного сухарей для панировки
  • Лук — половина небольшой головки
  • Картошка — 500 гр
  • Сметана — 30 гр
  • Вода — 1,5 стакана
  • Мука — 1 столовая ложка без горки
  • Соль — по вкусу
  • Карри — 1 чайная ложка без горки
  • Свежемолотый перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Открываем лоток с фаршем и всыпаем в него сухари, яйцо и соль с перцем. Перемешиваем и формируем котлетки.
  2. Готовые котлеты выкладываем на сковороду вместе с луком, обжариваем до появления румяной корочки.
  3. Картофель чистим и нарезаем кольцами. Овощ добавляем в сковороду.
  4. Карри, сметану, муку, воду и соль смешиваем. Заливаем смесью котлеты с картошкой и дожидаемся кипения. После — тушим под закрытой крышкой около 30 минут на слабом огне.

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Еда