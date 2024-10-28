Из-за чего разваливаются котлеты: эти ошибки допускают даже опытные хозяйки

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что котлеты во время жарки начинают разваливаться. Конечно, ситуацию уже не исправить, но можно узнать о недочетах, которые вы допускаете.

Многие, даже профессиональные повара, стали забывать добавлять яйца в котлеты, поскольку без них котлеты получаются мягче. Повар Юлия Архипова подтвердила этот факт, но отметила, что в таком случае нужно добавлять продукты, которые хорошо скрепляют ингредиенты между собой.

Не лепите огромные котлеты. Хоть они и кажутся пышными, но при попытке перевернуть могут развалиться. Также фарш может не прожариться, а корочка может обуглиться, передают «Белновости».

Ранее сообщалось: если вам нужно чем-то накормить гостей, а времени на готовку нет, приготовьте эту закуску из яйца и сыра. На приготовление уйдет всего 10 минут и минимум сил.