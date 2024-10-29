Мягкая говяжья печень на сковороде: пошаговый рецепт

Приготовление мягкой говяжьей печени — это искусство, которое требует соблюдения нескольких правил. Нежной текстуры и насыщенного вкуса блюда можно добиться, если правильно подготовить продукт и выбрать подходящие специи. Следуйте нашему пошаговому рецепту, чтобы печень получилась сочной и мягкой.

Ингредиенты

Говяжья печень — 500 г

Лук репчатый — 1 крупная луковица

Сметана (жирность 10–15%) — 100 г

Подсолнечное масло — 2–3 ст. л.

Соль поваренная пищевая — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Мука — 2–3 ст. л. для панировки

Пошаговый рецепт приготовления

Печень как следует промойте под холодной водой, удалите пленки и сосуды, если они есть. Нарежьте кусочками среднего размера (примерно 1–1,5 см) и положите в холодную воду или молоко на полчаса-час. Это поможет убрать горечь и сделает печень более мягкой.

После замачивания оботрите печень бумажными полотенцами. Подготовленные кусочки обваляйте в муке, чтобы они получили тонкую корочку при жарке.

Выложите кусочки печени и обжарьте на сильном огне с обеих сторон минутки по две, чтобы образовалась румяная корочка.

Нарежьте лук полукольцами и добавьте к печени. Продолжайте готовить, пока лук не станет мягким и слегка золотистым.

Уменьшите огонь и добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Накройте крышкой и тушите на слабом огне где-то минут 15. Проверяйте печень на готовность: она должна быть мягкой и не выделять розовый сок.

Готовую печень снимите с огня и дайте немного настояться под крышкой. Подавайте блюдо горячим с любимым гарниром: картофельным пюре, овощным салатом или рисом.

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