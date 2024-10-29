Мягкая говяжья печень на сковороде: пошаговый рецепт

Приготовление мягкой говяжьей печени — это искусство, которое требует соблюдения нескольких правил. Нежной текстуры и насыщенного вкуса блюда можно добиться, если правильно подготовить продукт и выбрать подходящие специи. Следуйте нашему пошаговому рецепту, чтобы печень получилась сочной и мягкой.
Ингредиенты
- Говяжья печень — 500 г
- Лук репчатый — 1 крупная луковица
- Сметана (жирность 10–15%) — 100 г
- Подсолнечное масло — 2–3 ст. л.
- Соль поваренная пищевая — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
- Мука — 2–3 ст. л. для панировки
Пошаговый рецепт приготовления
Печень как следует промойте под холодной водой, удалите пленки и сосуды, если они есть. Нарежьте кусочками среднего размера (примерно 1–1,5 см) и положите в холодную воду или молоко на полчаса-час. Это поможет убрать горечь и сделает печень более мягкой.
После замачивания оботрите печень бумажными полотенцами. Подготовленные кусочки обваляйте в муке, чтобы они получили тонкую корочку при жарке.
Выложите кусочки печени и обжарьте на сильном огне с обеих сторон минутки по две, чтобы образовалась румяная корочка.
Нарежьте лук полукольцами и добавьте к печени. Продолжайте готовить, пока лук не станет мягким и слегка золотистым.
Уменьшите огонь и добавьте сметану, посолите и поперчите по вкусу. Накройте крышкой и тушите на слабом огне где-то минут 15. Проверяйте печень на готовность: она должна быть мягкой и не выделять розовый сок.
Готовую печень снимите с огня и дайте немного настояться под крышкой. Подавайте блюдо горячим с любимым гарниром: картофельным пюре, овощным салатом или рисом.
Полезные советы:
- Для более нежного вкуса печень можно заранее замариновать в смеси лука и небольшого количества сметаны или молока;
- Чтобы печень получилась мягче, выбирайте более молодую говядину;
- Никогда не пережаривайте печень, чтобы она не стала сухой — следите за временем приготовления и плотностью продукта.