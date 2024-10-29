Рецепт капусты с кешью и лимонным соусом

Капуста с пряной крошкой из кешью и лимонным соусом — это новый взгляд на привычные продукты. Простая в приготовлении, но насыщенная вкусами и текстурами, она показывает, как с помощью нескольких оригинальных акцентов можно превратить повседневные ингредиенты в кулинарный шедевр.

В этом рецепте капуста раскрывается с неожиданной стороны. Яркий лимонный соус добавляет блюду свежести и кислотности, которая идеально сочетается с мягкостью запеченной капусты. Кешью придают блюду текстуру и неожиданный пряный вкус.

Это блюдо отлично подходит как оригинальный гарнир или легкий обед.

Ингредиенты

1 кочан белокочанной капусты (или 1/2 кочана савойской)

100 г кешью 1 лимон (для сока и цедры)

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. меда

1 ст. л. дижонской горчицы

1 ч. л. кленового сиропа

1 ч. л. заатара (средиземноморская пряная смесь)

1 зубчик чеснока

Щепотка хлопьев чили (по вкусу)

Соль и перец по вкусу

Свежая мята или кинза для украшения

Пошаговый рецепт