Рецепт капусты с кешью и лимонным соусом

Капуста с кешью и лимонным соусом: яркое блюдо для гурманов
Капуста с пряной крошкой из кешью и лимонным соусом — это новый взгляд на привычные продукты. Простая в приготовлении, но насыщенная вкусами и текстурами, она показывает, как с помощью нескольких оригинальных акцентов можно превратить повседневные ингредиенты в кулинарный шедевр.
В этом рецепте капуста раскрывается с неожиданной стороны. Яркий лимонный соус добавляет блюду свежести и кислотности, которая идеально сочетается с мягкостью запеченной капусты. Кешью придают блюду текстуру и неожиданный пряный вкус.
Это блюдо отлично подходит как оригинальный гарнир или легкий обед.
Ингредиенты
- 1 кочан белокочанной капусты (или 1/2 кочана савойской)
- 100 г кешью 1 лимон (для сока и цедры)
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. меда
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1 ч. л. кленового сиропа
- 1 ч. л. заатара (средиземноморская пряная смесь)
- 1 зубчик чеснока
- Щепотка хлопьев чили (по вкусу)
- Соль и перец по вкусу
- Свежая мята или кинза для украшения
Пошаговый рецепт
- Белокочанную капусту разрежьте пополам (если используете савойскую, порежьте на крупные куски). Выложите на противень, сбрызните маслом, посолите и поперчите. Запеките в духовке при 200 °C до золотистой корочки (около 20 минут).
- В маленькой миске смешайте сок и цедру лимона, мед, дижонскую горчицу, кленовый сироп, измельченный чеснок и немного хлопьев чили. Хорошо перемешайте, чтобы получился яркий цитрусовый соус.
- В сковороде слегка обжарьте кешью до золотистого цвета. Остудите и измельчите в крошку в блендере или при помощи ножа. Добавьте заатар, немного соли и перца, чтобы крошка стала ароматной и пряной.
- Выложите запеченную капусту на большое блюдо, полейте лимонным соусом и щедро посыпьте пряной крошкой из кешью. Украсьте свежей мятой или кинзой для яркости вкуса.