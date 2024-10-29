Как выбрать и приготовить семена чиа

Семена чиа можно назвать сокровищницей полезных веществ и уникальных свойств. В этой статье вы прочтете описание продукта, рекомендации по выбору и приготовлению этих семян, а также узнаете об их влиянии на здоровье человека.

Как выбирать семена чиа

Семена чиа встречаются практически в любом супермаркете и маркетплейсе. Выбор настолько велик, что покупатель может легко растеряться. Делимся парочкой советов, которые ответят на вопрос — «как выбрать хорошие семена чиа».

Отдавайте предпочтение упаковкам, куда засыпали как белые, так и черные семена. На зернышках не должно быть вкраплений инородных цветов. В хороших семенах есть только черные и белые оттенки. Запах у качественного продукта нейтральный. Обратите внимание на зернышки — черные должны быть гладкими и блестящими. На белых семенах вы можете увидеть необычный узор — это нормально.

Как готовить семена чиа

Семена чиа — универсальный продукт, который украсит практически любое блюдо. NEWS.RU рекомендует добавляет зернышки в салаты, муссы и холодные овсянки. На последних остановимся подробнее.

Холодная овсянка— простой вариант завтрака, который насытит вас до обеденного перерыва. Готовить ее очень просто и быстро — пробуйте!Вам понадобятся любимые фрукты или ягоды, растительное молоко, семена чиа, геркулес. Обратите внимание, что для этого рецепта необходимо использовать хлопья длительной варки.

Делимся одним из вариантов блюда — держите в голове, что ингредиенты можно подбирать под свои предпочтения.

Геркулес высыпаем на дно глубокой тарелки, добавляем к нему банан и семена чиа. Будущую кашу заливаем шоколадным молоком и оставляем на ночь в холодильнике. Утром вас уже будет ждать вкусный и полезный завтрак, а это значит, что можно будет поваляться в кровати еще пять минуточек.

Как хранить семена чиа

Семена чиа обычно продают большими упаковками. Расход у них минимальный, так что встает вопрос о правилах хранения зерен.

Чтобы ваши семена как можно дольше не портились, храните их в герметичной таре подальше от открытых источников света и влаги. Идеальным вариантом будет закрытый кухонный шкафчик.

Польза чудо-зерен

Семена чиа — это продукт, который обладает множеством ценных качеств. В их состав входят омега-3 и омега-6 жирные кислоты, клетчатка, витамины группы B и витамин C, а также кальций, цинк, калий, магний, селен и фосфор.

Семена чиа оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, иммунную систему, нервную систему, а также на состояние кожи, волос и ногтей.

Из чего получают семена чиа?

Семена чиа — маленькие зернышки черного и белого цветов. Их добывают из многолетнего растения, относящегося к роду Шалфей.

Историческая родина этих полезных зерен — Центральная и Южная Мексика. Однако стоит заметить, что в настоящее время, с ростом популярности продукта, чиа начали культивировать за пределами этих регионов.