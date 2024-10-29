Рецепт для похудения: курица в лимонном соусе

Уникальный рецепт куриной грудки прямиком из Греции. Блюдо получается необычным на вкус, нежным и не вредит фигуре — всего 109 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 1,5 кг куриной грудки, веточку сельдерея, четыре столовых ложки оливкового масла, соль, перец по вкусу, 2 г сушеного базилика, луковицу, 2 мл лимонного сока, три моркови и 300 мл воды.

Грудку промойте и просушите. В глубокую кастрюлю налейте оливковое масло, нагрейте его и выложите мясо. Хорошо обжарьте грудку с двух сторон до золотистости.

На том же масле обжарьте до прозрачности нарезанный кубиками лук. Добавьте нарезанные кубиками морковь, сельдерей, базилик. Обжарьте вместе с луком несколько минут.

На овощи выложите грудки, полейте их соком лимона. Когда сок испарится, добавьте воду и специи. Готовьте на медленном огне, помешивая, около 45 минут. Блюдо готово!

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