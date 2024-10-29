Пошаговый универсальный рецепт узбекского плова в казане

Узбекский плов в казане — отличный вариант ужина, который соберет за столом всю семью. Предлагаем универсальный рецепт — берите за основу любимое мясо и специи. Говядина — классический вариант, баранина придаст блюду более насыщенный аромат, а курица сделает его нежным и доступным по цене. Какой бы кусок вы ни выбрали, результат приятно удивит.

Ингредиенты

Любимое мясо — 500 г

Рис для плова — 500 г

Луковицы — 3 штуки

Чеснок — 1 штука

Морковка — 2 штуки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Любимая смесь специй — 1 чайная ложка

Способ приготовления