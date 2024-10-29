Сочно и сытно — пошаговый универсальный рецепт узбекского плова в казане
Узбекский плов в казане — отличный вариант ужина, который соберет за столом всю семью. Предлагаем универсальный рецепт — берите за основу любимое мясо и специи. Говядина — классический вариант, баранина придаст блюду более насыщенный аромат, а курица сделает его нежным и доступным по цене. Какой бы кусок вы ни выбрали, результат приятно удивит.
Ингредиенты
- Любимое мясо — 500 г
- Рис для плова — 500 г
- Луковицы — 3 штуки
- Чеснок — 1 штука
- Морковка — 2 штуки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Любимая смесь специй — 1 чайная ложка
Способ приготовления
- Мясо следует разделить на крупные куски произвольной формы, подсолить и поперчить.
- Луковицу нарезаем на маленькие квадратики
- Дно казана покрываем растительным маслом примерно на сантиметр. В кипящее масло закидываем лук и мясо. Жарим несколько минуточек и выкручиваем огонь до минимума. Тушим ингредиенты около получаса. После — добавляем в казан тертую морковь. Тушим 15 минут.
- Промытый рис засыпаем в казан ровным слоем, добавляем приправы.
- Кипятим воду и выливаем к рису тонкой струйкой так, чтобы вода покрыла крупу на семь миллиметров. Тушим плов полчаса под крышкой. После этого блюдо необходимо перемешать и оставить еще на полчаса.
- Выключаем огонь и оставляем плов на плите на 15 минут.