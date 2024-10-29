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Сочно и сытно — пошаговый универсальный рецепт узбекского плова в казане

Узбекский плов в казане — отличный вариант ужина, который соберет за столом всю семью. Предлагаем универсальный рецепт — берите за основу любимое мясо и специи. Говядина — классический вариант, баранина придаст блюду более насыщенный аромат, а курица сделает его нежным и доступным по цене. Какой бы кусок вы ни выбрали, результат приятно удивит.

Пошаговый универсальный рецепт узбекского плова в казане
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Любимое мясо — 500 г
  • Рис для плова — 500 г
  • Луковицы — 3 штуки
  • Чеснок — 1 штука
  • Морковка — 2 штуки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Любимая смесь специй — 1 чайная ложка

Способ приготовления

  1. Мясо следует разделить на крупные куски произвольной формы, подсолить и поперчить.
  2. Луковицу нарезаем на маленькие квадратики
  3. Дно казана покрываем растительным маслом примерно на сантиметр. В кипящее масло закидываем лук и мясо. Жарим несколько минуточек и выкручиваем огонь до минимума. Тушим ингредиенты около получаса. После — добавляем в казан тертую морковь. Тушим 15 минут.
  4. Промытый рис засыпаем в казан ровным слоем, добавляем приправы.
  5. Кипятим воду и выливаем к рису тонкой струйкой так, чтобы вода покрыла крупу на семь миллиметров. Тушим плов полчаса под крышкой. После этого блюдо необходимо перемешать и оставить еще на полчаса.
  6. Выключаем огонь и оставляем плов на плите на 15 минут.

Еда