Какие блюда из тыквы готовят дома чаще всего

Ко Дню тыквы медиаплатформа о еде Food.ru провела исследование и выяснила, какие необычные рецепты с этим ингредиентом искали пользователи по всей стране. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

На первом месте оказалась запеканка из тыквы с манкой — ее рецепт посмотрели более 1,2 миллиона раз. Это вкусное и полезное блюдо готовится без творога и масла.

На втором месте в тройке рецептов по просмотрам — пшенная каша с тыквой. Питательный завтрак, которым интересовались более 360 тысяч раз. Третье место занимает еще один рецепт запеканки с тыквой — но, в отличие от первого, туда входит творог, и готовится она всего 30 минут. Пользователи просмотрели его 211 тысяч раз.

Читателям платформы настолько понравились три рецепта, что каждый из них оказался в избранном почти тысячу раз. Самыми популярными стали суп «Сливочная тыква», пшенная каша с тыквой на молоке и простой тыквенный суп. В топ-5 рецептов по сохранениям также попали суп-пюре из тыквы с курицей и драники из тыквы.

Чаще всего в 2024 году рецепты с тыквой смотрели в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Фаворитом пользователей в этих регионах стали постные драники с тыквой. Они готовятся без куриного яйца и молочных продуктов, но содержат другие сытные ингредиенты — картофель и тыкву.

В число популярных рецептов, которые искали жители пяти мегаполисов, также вошли простой тыквенный суп и постная вариация этого блюда. Кроме того, пользователи отметили рецепт кускуса с тыквой и несколько вариаций салатов с этим сезонным продуктом.