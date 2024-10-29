Рецепт для похудения: фаршированные кабачки

Оригинальная закуска из кабачков и овощей, которая украсит любое застолье. Это вкусное и низкокалорийное блюдо на все случаи жизни — всего 90 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите два кабачка, две луковицы, 100 г риса, 150 г зеленого горошка, две моркови, три столовые ложки растительного масла, соль и перец по вкусу.

Разрежьте кабачки на четыре «пенька» по четыре-пять сантиметров. Осторожно выньте серединку так, чтобы получились бочонки. Поставьте их в духовку на 20 минут при 180 градусах.

Для начинки нарежьте кабачки на кубики, лук и натрите на терке морковь. Все обжарьте на растительном масле. Смешайте овощи с вареным рисом, горошком, солью и перцем. Выложите начинку в запеченные кабачки и поставьте в духовку на 20 минут при 170 градусах. Блюдо готово!