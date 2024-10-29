Эксперты перечислили признаки некачественного майонеза

Если в банке майонеза есть крупинки, значит, его неправильно хранили, поэтому продукт будет плохого качества, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. По словам специалистов, также лучше отказаться от продукта, если в нем много пузырьков, а консистенция напоминает желе.

В ведомстве объяснили, что, если в майонезе появилось масло, в продукте расслоилась эмульсия. Это указывает на резкие перепады температур, которые возникают, например, когда соус замораживают. В таком продукте могут появиться микроорганизмы, поэтому есть его нельзя.

Майонез должен храниться в магазине при температуре 0–18 градусов, отметили специалисты. Дома нужно держать его в холодильнике после вскрытия, добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее английский специалист по красоте и здоровью Софи Вонгхамсао сообщила, что майонез можно использовать в качестве средства для ухода за волосами. По ее словам, этот продукт помогает бороться с перхотью.

До этого гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что магазинный майонез безопаснее домашнего, так как содержит консерванты и стабилизаторы, которые не допустят прокисания и отравления. По его словам, особенно опасно брать домашний майонез с собой на пикники за город — на жаре он быстро испортится.