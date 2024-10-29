Маринованная капуста со свеклой — простой рецепт для здоровья

Маринованная капуста со свеклой — простой рецепт для любителей ПП
Маринованная капуста со свеклой — кладезь витаминов и минералов. Этот зимний салат богат витамином С. Кроме этого, маринованная капуста со свеклой способствует улучшению микрофлоры кишечника и очищению организма.
Ингредиенты
- Небольшая капуста — 1,5–2 кг
- Свекла — 1 шт
- Чеснок — 5 зубчиков
- Вода — 4 стакана
- Сахар — 3 столовые ложки
- Соль — 3 столовые ложки
- Уксус 9% — половина стакана
- Черный перец — 7 горошин
Способ приготовления
- Моем капусту, вырезаем кочерыжку и откладываем в сторону — кочан должен обсохнуть. После — измельчаем овощ на крупные кубики.
- Свеклу проводим через крупную терку.
- Чеснок нарезаем кружочками.
- Смешиваем овощи в одной таре.
- Воду с солью, сахаром и перцем кипятим 10 минут. Затем удаляем из маринада крупные горошины пряности. В еще горячую смесь вливаем уксус.
- В стерилизованную банку укладываем овощи, тщательно их утрамбовывая. Заливаем будущий салат горячим маринадом и оставляем остужаться. На следующий день блюдо можно пробовать.
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