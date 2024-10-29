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Маринованная капуста со свеклой — простой рецепт для любителей ПП

Маринованная капуста со свеклой — кладезь витаминов и минералов. Этот зимний салат богат витамином С. Кроме этого, маринованная капуста со свеклой способствует улучшению микрофлоры кишечника и очищению организма.

Маринованная капуста со свеклой — простой рецепт для здоровья
© Unsplash

Ингредиенты

  • Небольшая капуста — 1,5–2 кг
  • Свекла — 1 шт
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Вода — 4 стакана
  • Сахар — 3 столовые ложки
  • Соль — 3 столовые ложки
  • Уксус 9% — половина стакана
  • Черный перец — 7 горошин

Способ приготовления

  1. Моем капусту, вырезаем кочерыжку и откладываем в сторону — кочан должен обсохнуть. После — измельчаем овощ на крупные кубики.
  2. Свеклу проводим через крупную терку.
  3. Чеснок нарезаем кружочками.
  4. Смешиваем овощи в одной таре.
  5. Воду с солью, сахаром и перцем кипятим 10 минут. Затем удаляем из маринада крупные горошины пряности. В еще горячую смесь вливаем уксус.
  6. В стерилизованную банку укладываем овощи, тщательно их утрамбовывая. Заливаем будущий салат горячим маринадом и оставляем остужаться. На следующий день блюдо можно пробовать.

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