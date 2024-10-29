Маринованная капуста со свеклой — простой рецепт для здоровья

Маринованная капуста со свеклой — кладезь витаминов и минералов. Этот зимний салат богат витамином С. Кроме этого, маринованная капуста со свеклой способствует улучшению микрофлоры кишечника и очищению организма.

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Ингредиенты

Небольшая капуста — 1,5–2 кг

Свекла — 1 шт

Чеснок — 5 зубчиков

Вода — 4 стакана

Сахар — 3 столовые ложки

Соль — 3 столовые ложки

Уксус 9% — половина стакана

Черный перец — 7 горошин

Способ приготовления

Моем капусту, вырезаем кочерыжку и откладываем в сторону — кочан должен обсохнуть. После — измельчаем овощ на крупные кубики. Свеклу проводим через крупную терку. Чеснок нарезаем кружочками. Смешиваем овощи в одной таре. Воду с солью, сахаром и перцем кипятим 10 минут. Затем удаляем из маринада крупные горошины пряности. В еще горячую смесь вливаем уксус. В стерилизованную банку укладываем овощи, тщательно их утрамбовывая. Заливаем будущий салат горячим маринадом и оставляем остужаться. На следующий день блюдо можно пробовать.

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