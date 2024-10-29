Эксперты рассказали, как не плакать во время нарезки лука

Лук — ингредиент, который используется во многих блюдах. Также он улучшает здоровье кишечника и сердца. Но вот нарезать этот продукт без слёз почти невозможно.

© Ferra.ru

Гарольд Макги, автор книги «О еде и кулинарии: наука и знания кухни», объяснил, почему лук заставляет нас плакать. Дело в том, что при разрушении клеток лука (во время измельчения, нарезки и жевания) высвобождается серный продукт. Он действует как вещество, вызывающее слезотечение. Но вот как свести к минимуму этот процесс.

Используйте острый нож. Чем легче вам будет резать лук, тем меньше серных веществ попадёт вам в глаза.

Попробуйте охладить лук. Уменьшить количество серных молекул в луке можно, если поместить его в холодильник примерно на один час.

Стойте рядом с вентилятором. Установите прибор так, чтобы он дул от вас.

Наденьте защитные очки. Это поможет защитить глаза.