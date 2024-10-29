Суперблюдо из мяса за 15 минут: режем на кусочки и ставим в духовку

Розбратен является традиционным ресторанным блюдом в Германии. Однако его запросто можно приготовить и дома.

Для приготовления возьмите 650 г филейной вырезки, 50 г жира, 350 г репчатого лука, по 10 г пшеничной муки, петрушки и укропа, соль и черный перец по вкусу.

Мясо промойте и нарежьте на кусочки по пять сантиметров, немного отбейте, посолите и поперчите. Переложите на противень и отправьте в разогретую до 150 градусов духовку. Запекайте в течение 20 минут.

Лук нарежьте кольцами и обжарьте на сковороде. Выложите мясо на тарелку и сверху выложите обжаренный лук. Подавайте блюдо с любым гарниром.

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