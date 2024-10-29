Ужин в одной сковороде: рис с овощами — просто, вкусно и быстро

Рис с овощами — превосходное решение для всех, кому не хватает времени. Это блюдо не только экономит время, но и позволяет насладиться разнообразием вкусов. Готовится оно просто и требует мало усилий и посуды. В этом рецепте используем свежие овощи и базовые приправы. Если хотите, можно добавить любимые специи.

Ингредиенты

Рис (лучше берите длиннозерный) — 1 стакан

Питьевая вода (легко заменить на овощной бульон) — 2 стакана

Морковь — 1 шт., крупная

Сладкий болгарский перец— 1 шт.

Кабачок (можно взять молодой цукини) — 1 шт.

Луковица (средняя) — 1 шт.

Зубчики чеснока — 2–3 шт.

Подсолнечное масло — 2–3 ст. л.

Соль, приправы, перец

Травы (укроп, петрушка) — для подачи

Пошаговый рецепт

Морковь нарежьте соломкой, а перчик и лук — мелко. Кабачок нарубите тонкими кружочками. Чеснок измельчите через чеснокодавку.

На сковороде обжарьте лук до прозрачности, закиньте к нему чеснок и готовьте еще пару минут. Отправьте туда же морковку и перец, жарьте минутки 3–4, пока ингредиенты не станут мягкими.

Промойте рис и добавьте его в ту же сковородку. Перемешайте и слегка обжарьте, чтобы рис впитал ароматы. Залейте все продукты горячей водой или бульоном, поперчите, посолите.

Дождитесь, пока смесь закипит, сбавьте мощность плиты. Накройте сковороду крышкой, томите блюдо на медленном огне от 15 до 25 минут, пока вся жидкость не впитается.

Дайте блюду настояться еще минуток пять. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Для того чтобы придать блюду азиатского вкуса, можно добавить немного соевого соуса или щепотку имбиря.

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