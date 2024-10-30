Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке

Сытный завтрак для всей семьи — пшенная каша с тыквой на молоке
Осенью, когда дни становятся пасмурными, а солнце светит уже не так ярко, предлагаем начать утро с яркого и аппетитного завтрака — пшенной каши с тыквой на молоке. Это блюдо зарядит хорошим настроением на весь день, а ее сладко-сливочный вкус позаботится о фигуре — после такого завтрака вряд ли захочется заедать чай конфетами.
Ингредиенты
- Пшено — 250 г;
- Молоко — 750 мл;
- Тыква (рекомендуем взять мускатную) — 0,5 кг;
- Корица — щепотка;
- Соль — по вкусу;
- Сахар — по вкусу.
Способ приготовления
- Нарезанную квадратиками тыкву варим в молоке около 15 минут.
- Крупу промываем и добавляем к молочной смеси. Всыпаем специи. Оставляем еще на 15 минут.
- Снимаем кашу с огня. Теперь ее следует поместить в разогретую до 100 градусов духовку на полчаса. Приятного аппетита!
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