Пастуший пирог: семь лучших рецептов от шеф-повара

Пастуший пирог: 7 лучших рецептов от шеф-повара
В детстве это называлось «запеканка с фаршем» и мы обожали ее. Но вообще-то это пастуший пирог — классическое британское блюдо, известное своим уютным вкусом и сытностью. Он состоит из мясного слоя, обычно из баранины или говядины, покрытого нежным картофельным пюре. Шеф-повар Руслан Миронов со стажем работы 22 года предложил семь вариаций пастушьего пирога: от традиционного до веганского.
Классический пастуший пирог с бараниной
- Бараний фарш — 500 г
- Лук — 1 шт. (100 г)
- Морковь — 2 шт. (200 г)
- Чеснок — 2 зубчика
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Мясной бульон — 250 мл
- Вустерширский соус — 2 ст. л.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Картофель — 1 кг
- Молоко — 100 мл
- Сливочное масло — 50 г
- Соль, перец — по вкусу
- Тимьян — 1 ч. л.
- Обжарьте лук, морковь и чеснок на оливковом масле. Добавьте бараний фарш, жарьте до золотистого цвета.
- Вмешайте томатную пасту и готовьте еще 2 минуты. Влейте бульон и вустерширский соус, добавьте тимьян. Тушите 20 минут.
- Отварите картофель, сделайте пюре с молоком и сливочным маслом.
- Выложите мясо в форму для запекания, сверху распределите пюре. Запекайте 20 минут при 200°C до золотистой корочки.
Пастуший пирог с говядиной и красным вином
- Говяжий фарш — 600 г
- Красное сухое вино — 150 мл
- Лук-порей — 2 шт. (200 г)
- Морковь — 1 шт. (100 г)
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Говяжий бульон — 300 мл
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Картофель — 800 г
- Пармезан — 50 г
- Сливки — 100 мл
- Обжарьте фарш до румяной корочки, затем добавьте лук-порей и морковь. Влейте вино и готовьте 5 минут.
- Вмешайте бульон и томатную пасту. Тушите 20–25 минут.
- Приготовьте пюре из картофеля, добавив сливки и натертый пармезан.
- Соберите пирог и запеките при 200°C около 25 минут.
Веганский пастуший пирог с чечевицей
- Чечевица — 300 г
- Шампиньоны — 300 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Овощной бульон — 200 мл
- Картофель — 1 кг
- Овсяное молоко — 100 мл
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Обжарьте грибы, лук и морковь на масле. Добавьте отваренную чечевицу, влейте соевый соус и бульон, тушите 10 минут.
- Сделайте картофельное пюре с овсяным молоком.
- Слой начинки выложите в форму, накройте пюре и запекайте 20 минут при 180°C.
Пастуший пирог с курицей и грибами
- Куриное филе — 500 г
- Шампиньоны — 250 г
- Сливки — 150 мл
- Лук — 1 шт.
- Картофель — 800 г
- Сливочное масло — 50 г
- Петрушка — 2 ст. л.
- Обжарьте курицу и грибы, добавьте лук и сливки, тушите 10 минут.
- Приготовьте картофельное пюре.
- Выложите начинку, накройте пюре и запекайте при 200°C около 20 минут.
Пастуший пирог с добавлением сыра чеддер
- Говяжий фарш — 500 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Бульон — 200 мл
- Картофель — 1 кг
- Чеддер — 150 г
- Молоко — 100 мл
- Сливочное масло — 50 г
- Приготовьте мясную начинку, добавив томатную пасту и бульон.
- Сделайте пюре, добавив тертый чеддер.
- Запекайте пирог при 180°C около 25 минут.
Пастуший пирог с рыбой
- Филе трески — 400 г
- Лосось — 300 г
- Лук-порей — 1 шт.
- Сливки — 200 мл
- Картофель — 1 кг
- Укроп — 1 ст. л.
- Сыр (моцарелла или чеддер) — 100 г
- Отварите рыбу и разомните на кусочки. Обжарьте лук-порей и смешайте с рыбой и сливками.
- Приготовьте пюре и выложите поверх начинки.
- Запекайте 20–25 минут при 190°C.
Пастуший пирог с бататом и фаршем индейки
- Фарш из индейки — 500 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Бульон — 200 мл
- Батат — 1 кг
- Молоко — 100 мл
- Сливочное масло — 50 г
- Обжарьте фарш с луком и морковью, добавьте бульон и тушите 15 минут.
- Сделайте пюре из батата.
- Запекайте пирог при 180°C около 20 минут.