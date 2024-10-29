Пастуший пирог: семь лучших рецептов от шеф-повара

В детстве это называлось «запеканка с фаршем» и мы обожали ее. Но вообще-то это пастуший пирог — классическое британское блюдо, известное своим уютным вкусом и сытностью. Он состоит из мясного слоя, обычно из баранины или говядины, покрытого нежным картофельным пюре. Шеф-повар Руслан Миронов со стажем работы 22 года предложил семь вариаций пастушьего пирога: от традиционного до веганского.

Классический пастуший пирог с бараниной

Бараний фарш — 500 г

Лук — 1 шт. (100 г)

Морковь — 2 шт. (200 г)

Чеснок — 2 зубчика

Томатная паста — 2 ст. л.

Мясной бульон — 250 мл

Вустерширский соус — 2 ст. л.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Картофель — 1 кг

Молоко — 100 мл

Сливочное масло — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Тимьян — 1 ч. л.

Обжарьте лук, морковь и чеснок на оливковом масле. Добавьте бараний фарш, жарьте до золотистого цвета. Вмешайте томатную пасту и готовьте еще 2 минуты. Влейте бульон и вустерширский соус, добавьте тимьян. Тушите 20 минут. Отварите картофель, сделайте пюре с молоком и сливочным маслом. Выложите мясо в форму для запекания, сверху распределите пюре. Запекайте 20 минут при 200°C до золотистой корочки.

Пастуший пирог с говядиной и красным вином

Говяжий фарш — 600 г

Красное сухое вино — 150 мл

Лук-порей — 2 шт. (200 г)

Морковь — 1 шт. (100 г)

Томатная паста — 2 ст. л.

Говяжий бульон — 300 мл

Оливковое масло — 2 ст. л.

Картофель — 800 г

Пармезан — 50 г

Сливки — 100 мл

Обжарьте фарш до румяной корочки, затем добавьте лук-порей и морковь. Влейте вино и готовьте 5 минут. Вмешайте бульон и томатную пасту. Тушите 20–25 минут. Приготовьте пюре из картофеля, добавив сливки и натертый пармезан. Соберите пирог и запеките при 200°C около 25 минут.

Веганский пастуший пирог с чечевицей

Чечевица — 300 г

Шампиньоны — 300 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Соевый соус — 3 ст. л.

Овощной бульон — 200 мл

Картофель — 1 кг

Овсяное молоко — 100 мл

Оливковое масло — 3 ст. л.

Обжарьте грибы, лук и морковь на масле. Добавьте отваренную чечевицу, влейте соевый соус и бульон, тушите 10 минут. Сделайте картофельное пюре с овсяным молоком. Слой начинки выложите в форму, накройте пюре и запекайте 20 минут при 180°C.

Пастуший пирог с курицей и грибами

Куриное филе — 500 г

Шампиньоны — 250 г

Сливки — 150 мл

Лук — 1 шт.

Картофель — 800 г

Сливочное масло — 50 г

Петрушка — 2 ст. л.

Обжарьте курицу и грибы, добавьте лук и сливки, тушите 10 минут. Приготовьте картофельное пюре. Выложите начинку, накройте пюре и запекайте при 200°C около 20 минут.

Пастуший пирог с добавлением сыра чеддер

Говяжий фарш — 500 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Бульон — 200 мл

Картофель — 1 кг

Чеддер — 150 г

Молоко — 100 мл

Сливочное масло — 50 г

Приготовьте мясную начинку, добавив томатную пасту и бульон. Сделайте пюре, добавив тертый чеддер. Запекайте пирог при 180°C около 25 минут.

Пастуший пирог с рыбой

Филе трески — 400 г

Лосось — 300 г

Лук-порей — 1 шт.

Сливки — 200 мл

Картофель — 1 кг

Укроп — 1 ст. л.

Сыр (моцарелла или чеддер) — 100 г

Отварите рыбу и разомните на кусочки. Обжарьте лук-порей и смешайте с рыбой и сливками. Приготовьте пюре и выложите поверх начинки. Запекайте 20–25 минут при 190°C.

Пастуший пирог с бататом и фаршем индейки

Фарш из индейки — 500 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Бульон — 200 мл

Батат — 1 кг

Молоко — 100 мл

Сливочное масло — 50 г