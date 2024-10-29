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Пастуший пирог: 7 лучших рецептов от шеф-повара

В детстве это называлось «запеканка с фаршем» и мы обожали ее. Но вообще-то это пастуший пирог — классическое британское блюдо, известное своим уютным вкусом и сытностью. Он состоит из мясного слоя, обычно из баранины или говядины, покрытого нежным картофельным пюре. Шеф-повар Руслан Миронов со стажем работы 22 года предложил семь вариаций пастушьего пирога: от традиционного до веганского.

Пастуший пирог: семь лучших рецептов от шеф-повара
© globallookpress.com

Классический пастуший пирог с бараниной

  • Бараний фарш — 500 г
  • Лук — 1 шт. (100 г)
  • Морковь — 2 шт. (200 г)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Мясной бульон — 250 мл
  • Вустерширский соус — 2 ст. л.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Картофель — 1 кг
  • Молоко — 100 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Тимьян — 1 ч. л.
  1. Обжарьте лук, морковь и чеснок на оливковом масле. Добавьте бараний фарш, жарьте до золотистого цвета.
  2. Вмешайте томатную пасту и готовьте еще 2 минуты. Влейте бульон и вустерширский соус, добавьте тимьян. Тушите 20 минут.
  3. Отварите картофель, сделайте пюре с молоком и сливочным маслом.
  4. Выложите мясо в форму для запекания, сверху распределите пюре. Запекайте 20 минут при 200°C до золотистой корочки.

Пастуший пирог с говядиной и красным вином

  • Говяжий фарш — 600 г
  • Красное сухое вино — 150 мл
  • Лук-порей — 2 шт. (200 г)
  • Морковь — 1 шт. (100 г)
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Говяжий бульон — 300 мл
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Картофель — 800 г
  • Пармезан — 50 г
  • Сливки — 100 мл
  1. Обжарьте фарш до румяной корочки, затем добавьте лук-порей и морковь. Влейте вино и готовьте 5 минут.
  2. Вмешайте бульон и томатную пасту. Тушите 20–25 минут.
  3. Приготовьте пюре из картофеля, добавив сливки и натертый пармезан.
  4. Соберите пирог и запеките при 200°C около 25 минут.

Веганский пастуший пирог с чечевицей

  • Чечевица — 300 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Овощной бульон — 200 мл
  • Картофель — 1 кг
  • Овсяное молоко — 100 мл
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  1. Обжарьте грибы, лук и морковь на масле. Добавьте отваренную чечевицу, влейте соевый соус и бульон, тушите 10 минут.
  2. Сделайте картофельное пюре с овсяным молоком.
  3. Слой начинки выложите в форму, накройте пюре и запекайте 20 минут при 180°C.

Пастуший пирог с курицей и грибами

  • Куриное филе — 500 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Сливки — 150 мл
  • Лук — 1 шт.
  • Картофель — 800 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Петрушка — 2 ст. л.
  1. Обжарьте курицу и грибы, добавьте лук и сливки, тушите 10 минут.
  2. Приготовьте картофельное пюре.
  3. Выложите начинку, накройте пюре и запекайте при 200°C около 20 минут.

Пастуший пирог с добавлением сыра чеддер

  • Говяжий фарш — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Бульон — 200 мл
  • Картофель — 1 кг
  • Чеддер — 150 г
  • Молоко — 100 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  1. Приготовьте мясную начинку, добавив томатную пасту и бульон.
  2. Сделайте пюре, добавив тертый чеддер.
  3. Запекайте пирог при 180°C около 25 минут.

Пастуший пирог с рыбой

  • Филе трески — 400 г
  • Лосось — 300 г
  • Лук-порей — 1 шт.
  • Сливки — 200 мл
  • Картофель — 1 кг
  • Укроп — 1 ст. л.
  • Сыр (моцарелла или чеддер) — 100 г
  1. Отварите рыбу и разомните на кусочки. Обжарьте лук-порей и смешайте с рыбой и сливками.
  2. Приготовьте пюре и выложите поверх начинки.
  3. Запекайте 20–25 минут при 190°C.

Пастуший пирог с бататом и фаршем индейки

  • Фарш из индейки — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Бульон — 200 мл
  • Батат — 1 кг
  • Молоко — 100 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  1. Обжарьте фарш с луком и морковью, добавьте бульон и тушите 15 минут.
  2. Сделайте пюре из батата.
  3. Запекайте пирог при 180°C около 20 минут.