Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Заливной пирог с капустой — отличное решение для быстрого ужина или сытного перекуса. Сочная капустная начинка и вкусное тесто делают этот пирог универсальным блюдом. Ешьте сами, угощайте друзей и родственников.

Ингредиенты Капуста свежая белокочанная— 400 г Луковица (средняя) — 1 шт. Куриные яйца — 3 шт. Пшеничная хлебопекарная мука — 1 стакан Морковка (можно не добавлять) — 1 шт. Сметана (возьмите пожирнее, от 15% и выше) — 1 стакан Майонез — 3 ст. л. Разрыхлитель — 1 ч. л. Масло подсолнечное — для жарки Приправы Способ приготовления

Мелко нарубите капусту, слегка обжарьте. Закиньте к ней же нарезанный лук. Можно еще добавить морковки для вкуса. Потушите, пока ингредиенты не станут мягкими, посолите и поперчите.

В подходящую емкость разбейте яйца, взбейте их слегка, а затем добавьте майонез со сметаной и солью на кончике ножа. Как следует размешайте, чтоб не было комков. Идеальное тесто будет жидким, как на оладьи.

Половину теста вылейте на дно формы. Сверху положите и тщательно распределите капусту. Залейте второй половиной теста.

Выпекайте полчаса или чуть дольше (зависит от вашей плиты) при температуре 180 градусов. Подождите, пока не получится красивая румяная корочка.

Советы по приготовлению:

вариант начинки: можно добавить рубленое яйцо или тертый сыр к капусте для более насыщенного вкуса; секрет мягкости: добавление небольшого количества майонеза делает тесто мягким и нежным, а капуста остается сочной.

Вот любопытная информация о пищевой ценности:

калорийность — около 200 ккал на 100 г; время приготовления — 45 минут.

Посмотрите другой рецепт на нашем сайте: оладьи из кабачков с сыром.

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