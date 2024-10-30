Панакота и тарт от лишнего веса: полезные десерты разработали ученые

В Передовой инженерной школе «Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем» ДВФУ разработали линейку полезных десертов с заданной пищевой, биологической и энергетической ценностью, сообщает ИА DEITA.RU. О некоторых из них рассказала кандидат технических наук, заведующая Базовой кафедрой пищевой и клеточной инженерии Передовой инженерной школы ДВФУ Татьяна Ершова.

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Среди представленных полезных десертов шоколадные конфеты с начинкой, обогащенной бета-каротином. Их оболочка изготовлена из белого шоколада с фикоцианином, а начинка из ганаша с ламинарией. Еще одно уникальное лакомство – панакота с добавками из морского коллагена и актинидии. Этот продукт содержит аскорбиновую кислоту, витамины группы В, макро- и микроэлементы флавоноидов, катехины. В этой продуктовой линейке есть также бисквит с ягодным желе, созданный на основе гидролизата гречихи с добавлением приморских ягод.

Разработали ученые и отдельную серию продуктов для поддержки микрофлоры кишечника и нормализации веса - «Микробиом». В нее входят: пудинг с семенами чиа и инулином топинамбура -безлактозный веганский десерт со сбалансированным аминокислотным составом, и меренговый тарт - высокобелковый безглютеновый десерт с инулином топинамбура и СО2 экстрактом базилика с дальневосточными ягодами. А завершает линейку зефир с лимоном и базиликом – протеиновый десерт на растительном эмульгаторе аквафабе из бобовых с пищевыми волокнами и СО2 экстрактом лимона и базилика.

Одна из основных задач пищевой биотехнологии – поиск новых источников сырья и создание максимально безопасных, естественных и натуральных компонентов, отметила декан факультета биоэкономики и биобезопасности ПИШ «Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем» ДВФУ Анна Подволоцкая.

«Сейчас идёт тренд на замену добавок химического синтеза на биодобавки, полученные как из натуральных биоресурсов, так и с помощью природоподобных «зеленых» технологий, которые максимально экологичны и натуральны. То есть, это биопрепараты, обладающие антимикробным действием - антиоксиданты, биофлавоноиды, натуральные красители антоцианы и так далее», - подчеркнула она.

Современные разработки Передовой инженерной школы ДВФУ и партнёров представлены в первом на Дальнем Востоке музее современных биотехнологий. Пищевой биотехнологии посвящена экспо-зона «Фуднет: вчера, сегодня, завтра», где в том числе представлены варианты приготовления привычной продукции из нетрадиционного сырья. Экспозиции созданы учёными и преподавателями ПИШ ДВФУ в партнёрстве с Федеральным исследовательским центром биотехнологий РАН при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.