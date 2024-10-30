Почему нельзя хранить яйца в дверце холодильника

Многие люди привыкли помещать яйца в дверцу холодильника, однако это не самый оптимальный способ. Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач объяснила, почему так делать не нужно.

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По словам Полины Кулач, в дверце холодильника происходят частые температурные колебания, это может быстро ухудшить качество яиц. При открывании холодильника температура меняется, и яйца, чувствительные к таким условиям, могут испортиться быстрее.

«Яйца теряют свежесть и могут испортиться быстрее, чем при условии хранения в более стабильных условиях. Кроме того, частые изменения температуры могут способствовать росту бактерий, что представляет потенциальную угрозу для здоровья», – объяснила она.

Кроме того, если яйца не хранятся в специальных ячейках, они могут повреждаться при резком открывании дверцы, что также снижает их срок годности.

Полина Кулач рекомендует хранить куриные яйца на полке внутри холодильника, где температура более стабильна, пишет «Газета.Ru».

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