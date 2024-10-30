Деликатесы и сувениры представлены на центральных площадках "Московских сезонов"

Настоящий гастрономический праздник для москвичей и гостей города продолжается на площадках «Московских сезонов» на площади Революции и Тверской площади. Сюда привезли грибы из экологически чистых лесов Карелии, Коми и Ленинградской области и душистый чай из Карачаево-Черкесии. Производители из Ивановской области предлагают ягоды, выращенные на своей эко-ферме. На площадках также можно попробовать и приобрести мясо лося, медведя, оленя и даже изюбря. Кроме того, в торговых шале для гостей — авторские игрушки в технике амигуруми, корзины из бумажной лозы, скрученной вручную, и уникальные изделия из гипса.

На площадках «Московских сезонов» на площади Революции и Тверской площади гостей ждут самые вкусные и изысканные лакомства и сувениры от производителей со всей России.

На прилавках торговых шале посетителей привлекают крафтовые упаковки с дарами природы от производителей со всех концов России.

Все желающие могут приобрести сушеные на настоящей русской печи и соленые бочковые грибы, собранные в экологически чистых лесах Карелии, Коми и Ленинградской области. Вкусные дары леса будут радовать покупателей всю зиму — в супах, начинках пирогов, в качестве ингредиентов для салатов и как самостоятельная закуска.

Из горного края в центр столицы привезли вкуснейшее варенье, настоящий домбайский мед, душистые травяные чаи и популярные у покупателей овощные консервы. Все это — из трав и плодов, произрастающих на территории Тебердинского Национального парка, всемирно известных курортов Домбай, Архыз и Маруха. Гостям предложат и карачаево-черкесские соки, и лимонады на основе кристально чистой воды.

Здесь же — грибы и сушеные ягоды прямиком из сибирской тайги, а также варенье из кедра и шишек и кедровые орешки, богатые полезными микроэлементами.

Жимолость, облепиху, смородину из Ивановской области выращивали по методу «зеленых технологий» на эко-ферме. Ароматные крупные ягоды из благоприятных природных районов не вызывают аллергии и обладают ярким вкусом. В торговых шале в центре столицы можно приобрести не только сушеные и вяленые ягоды, но и низкокалорийные конфитюры, мармелад и пастилу из них.

Особое внимание привлекают деликатесы из дичи. Многие посетители впервые познакомятся с карпаччо из марала, бастурмой из медвежатины, колбасой из мяса изюбря или оленины. В ассортименте вяленое и сыровяленое мясо лося, барсука, бобра и другие вкусные мясные изделия.

Также на прилавках для гостей большой выбор пряников ручной работы, натурального меда и медовых смесей с фисташками, малиной, черникой и другими добавками.

На фестивальных площадках можно приобрести и сувениры, подарки, игрушки, украшения и предметы декора из экологически чистых материалов.

Осень станет ярче и уютнее с мишками, котиками, капибарами ручной работы и игрушками амигуруми. Для интерьера в стиле хюгге подойдут корзины из бумажной лозы и гипсовые фигурки, деревянные маяки и керамические подсвечники-печки с миниатюрами сцен русского быта на изразцах, а также предметы декора из амбарной доски.

Обновить образ получится с авторскими брошами, чокерами и бижутерией из японского бисера. Стильный осенний наряд дополнят дизайнерские шляпки и сумочки, а варежки из овечьей шерсти и войлочные палантины согреют в холода.

Прогуливаясь по ярмарке в центре столицы, каждый сможет вкусно перекусить и согреться ароматными сезонными напитками. В осеннем меню площадки на Тверской площади: цветная капуста в пикантном ореховом соусе, нежные баклажаны с томатами и круассан со слабосоленой семгой или говядиной, томленой по авторскому рецепту. А к чаю с медом, клюквой, розмарином или смородиновым листом прекрасно подойдут тыквенные печенья с хрустящей корочкой.

На площади Революции установили офир для всех желающих посмотреть и научиться готовить аппетитные колбаски из свинины, шашлычки из свинины и курицы, печеный картофель с квашеной капустой и бочковыми солёными огурчиками. К чаю с бархатцами предложат вафли с карельской семгой и бургер с мурманской треской.

Все три осенних месяца сезонные новинки можно попробовать в столичной сети кофеен. Тыква — главный герой в сливочном супе и боуле с киноа, пряности привлекают ароматом в рисе с курицей в соусе карри с ананасами, сладким перцем и кинзой и чиабатте с индейкой-карри и двумя видами сыра. ​

К согревающей яблочной мокке с карамелью и латте кленовый пекан с шоколадными шариками — самые изысканные десерты: тарталетка со вкусом юдзу и творожный чизкейк с инжиром.

Осень на Тверской площади и площади Революции станет вкусной и уютной для всех посетителей центральных площадок «Московских сезонов».