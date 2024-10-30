Рецепт для похудения: курица с грибами

Куриная грудка всегда отлично подходит для правильного сбалансированного питания. В ней сохраняются полезные свойства. Курица с грибами получается вкусной, сочной и не вредит фигуре — всего 275 ккал на 100 г.

На четыре порции возьмите 600 г куриного филе, 300 г шампиньонов, 250 г натурального йогурта, половину лимона, прованские травы, соль и зелень по вкусу, 50 г сыра.

Филе промойте и просушите. Отбейте мясо и натрите прованскими травами. Цедру лимона натрите на мелкой терке, а из половины лимона выжмите сок. Смешайте с йогуртом.

Грудку положите в стеклянную миску, залейте получившимся маринадом, оставьте на всю ночь в холодильнике. Далее положите филе в форму для запекания и посолите.

Шампиньоны промойте, нарежьте и выложите на грудку. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. За 10 минут до готовности посыпьте натертым нежирным сыром. Блюдо готово!

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