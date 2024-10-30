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Азиатская классика — пошаговый рецепт фунчозы с курицей и овощами

Фунчоза с курицей и овощами — вкусное и легкое в приготовлении блюдо, которое сможет повторить каждый. В этой статье вы найдете классический пошаговый рецепт лапши. Однако мы предлагаем вам экспериментировать. Вы можете убрать нелюбимые вами овощи и добавить что-то на свое усмотрение.

Пошаговый рецепт фунчозы с курицей и овощами
© unsplash

Ингредиенты

  • Курица — 400 г;
  • Фунчоза — 1 пучок;
  • Сладкий перец — 1 шт;
  • Луковица — 1 шт;
  • Чеснок — 5 зубчиков;
  • Морковь — 1 шт;
  • Свежий горох — по вкусу;
  • Соевый соус — 4 столовые ложки;
  • Молотый имбирь — по вкусу;
  • Молотый кайенский перец — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Заливаем фунчозу кипятком на время, пока будут жариться овощи и мясо.
  2. Нарезаем курицу тонкими полосками и обваливаем в специях. Жарим мясо до образования золотистого цвета. После — всыпаем в сковороду нарезанный полукольцами лук и тертый чеснок.
  3. Нарезаем перец и морковь соломкой и бросаем в сковороду вместе с горохом. Обжариваем овощи до мягкости.
  4. Добавляем лапшу и соевый соус. Приятного аппетита!

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Еда