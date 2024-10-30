Пошаговый рецепт фунчозы с курицей и овощами

Фунчоза с курицей и овощами — вкусное и легкое в приготовлении блюдо, которое сможет повторить каждый. В этой статье вы найдете классический пошаговый рецепт лапши. Однако мы предлагаем вам экспериментировать. Вы можете убрать нелюбимые вами овощи и добавить что-то на свое усмотрение.

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Ингредиенты

Курица — 400 г;

Фунчоза — 1 пучок;

Сладкий перец — 1 шт;

Луковица — 1 шт;

Чеснок — 5 зубчиков;

Морковь — 1 шт;

Свежий горох — по вкусу;

Соевый соус — 4 столовые ложки;

Молотый имбирь — по вкусу;

Молотый кайенский перец — по вкусу.

Способ приготовления

Заливаем фунчозу кипятком на время, пока будут жариться овощи и мясо. Нарезаем курицу тонкими полосками и обваливаем в специях. Жарим мясо до образования золотистого цвета. После — всыпаем в сковороду нарезанный полукольцами лук и тертый чеснок. Нарезаем перец и морковь соломкой и бросаем в сковороду вместе с горохом. Обжариваем овощи до мягкости. Добавляем лапшу и соевый соус. Приятного аппетита!

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