Азиатская классика — пошаговый рецепт фунчозы с курицей и овощами
Фунчоза с курицей и овощами — вкусное и легкое в приготовлении блюдо, которое сможет повторить каждый. В этой статье вы найдете классический пошаговый рецепт лапши. Однако мы предлагаем вам экспериментировать. Вы можете убрать нелюбимые вами овощи и добавить что-то на свое усмотрение.
Ингредиенты
- Курица — 400 г;
- Фунчоза — 1 пучок;
- Сладкий перец — 1 шт;
- Луковица — 1 шт;
- Чеснок — 5 зубчиков;
- Морковь — 1 шт;
- Свежий горох — по вкусу;
- Соевый соус — 4 столовые ложки;
- Молотый имбирь — по вкусу;
- Молотый кайенский перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Заливаем фунчозу кипятком на время, пока будут жариться овощи и мясо.
- Нарезаем курицу тонкими полосками и обваливаем в специях. Жарим мясо до образования золотистого цвета. После — всыпаем в сковороду нарезанный полукольцами лук и тертый чеснок.
- Нарезаем перец и морковь соломкой и бросаем в сковороду вместе с горохом. Обжариваем овощи до мягкости.
- Добавляем лапшу и соевый соус. Приятного аппетита!
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