Легкие рецепты на Хэллоуин
Хэллоуин уже не за горами, и мы в восторге от этого веселого праздника! Это отличное время для творчества, ужасно веселых костюмов и, конечно же, вкусной еды. А что может быть лучше, чем приготовить что-то особенное к Хэллоуину?
Сегодня фудблогер Олеся Воронова поделится с вами тремя легкими и вкусными рецептами на Хэллоуин, которые точно понравятся вашим гостям или семье.
1. Пирожки-паучки
Эти милые и одновременно зловещие пирожки будут настоящим хитом на вашем вечере Хэллоуина.
Для приготовления вам понадобятся:
- Слоеное тесто;
- Колбаски или сосиски;
- Маринованные оливки;
- Яйцо (для смазывания).
Приготовление:
- Разморозьте слоеное тесто и нарежьте его на полоски;
- Оберните каждую колбаску или сосиску полоской теста, оставив место для "ног";
- Из оливок сделайте глаза и клыки для паучков;
- Смажьте яйцом пирожки перед запеканием;
- Выпекайте в духовке до золотистой корочки.
Готово! Ваши пирожки-паучки готовы к подаче. Этот ужасно вкусное угощение точно покорит сердца ваших гостей!
2. Суп "Кровавый глаз"
Этот суп не только выглядит потрясающе, но и имеет невероятный вкус. Для приготовления вам понадобятся:
Для приготовления вам понадобятся:
- Томатный сок;
- Яйца;
- Оливки;
- Соль, перец, специи по вкусу;
- Сметана (для украшения).
Приготовление:
- Варите яйца вкрутую и оставьте их остыть;
- Разрежьте яйца на половинки, выложите в суповую тарелку;
- Налейте томатный сок поверх яиц;
- Добавьте мелко порубленные оливки в центр каждого "глаза";
- Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу;
- Украсьте суп каплей сметаны для эффекта "кровавого глаза".
Ваш "кровавый глаз" готов! Подавайте его горячим и наслаждайтесь восхищенными взглядами гостей.
3. Пирог "Зомби-мозг"
Наш последний рецепт – это потрясающий пирог с необычным декором, который обязательно понравится всем на вечере Хэллоуина. Для его приготовления вам понадобятся:
Для приготовления вам понадобятся:
- Песочное печенье (в виде мозга);
- Молочный шоколад;
- Пищевые красители (красный, зеленый и синий);
- Маршмеллоу.
Приготовление:
- Растопите молочный шоколад и добавьте красители, чтобы получить яркие цвета;
- Обмажьте песочное печенье шоколадом разных цветов, чтобы создать эффект "зомби-мозга";
- Добавьте "мозги" из маршмеллоу, чтобы усилить зомби-атмосферу;
- Дайте пирогу немного застыть в холодильнике.
Пирог "Зомби-мозг" готов к подаче! Этот десерт точно станет визитной карточкой вашего Хэллоуина и вызовет восторг у всех присутствующих. Надеюсь, эти рецепты вдохновят вас на творчество и помогут сделать ваш Хэллоуин еще более ярким и вкусным. Приятного аппетита и веселого Хэллоуина!