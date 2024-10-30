Как приготовить салат «Морской бриз»

Крабовый салат обычно готовят из крабовых палочек и кукурузы, но многим этот салат надоел. Попробуйте новый вариант этого блюда.

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Возьмите банку консервированной кукурузы, упаковку крабовых палочек, два киви, луковицу, майонез и соль по вкусу.

Киви придаст салату необычную кислинку. Фрукт хорошо сочетается с крабовыми палочками и кукурузой.

Очистите киви от кожуры, нарежьте кубиками и выложите в салатник. Нарежьте лук, крабовые палочки и добавьте к киви, выложите кукурузу, посолите и заправьте майонезом. Уберите салат в холодильник на несколько часов.

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