Семь интересных рецептов на Хэллоуин

Вы уже подготовились к самому страшному, ужасному и веселому дню в году? Уже завтра мы сможем надеть костюмы страшилищ, чудищ и прочей нечисти — но даже эту публику нужно чем-то кормить. И, конечно, лучше бы еда соответствовала нуарной эстетике праздника Дня Всех Святых, так что просто котлетами с пюре и шоколадкой на ужин тут не обойтись. Предлагаем простые и эффектные в декоре рецепты от шеф-повара, который работает в отрасли общепита уже 22 года, Руслана Миронова.

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Отрубленные пальцы из сосисок

Этот жуткий закусочный хит станет гвоздем вечеринки! Сосиски нарезаются так, чтобы имитировать суставы пальцев, а вместо ногтей — кусочки лука или миндальные лепестки. Для реалистичности добавьте кетчуп на концы «пальцев», чтобы создать эффект крови.

Сосиски — 8 шт;

Слоеное тесто, нарезать на полоски;

Миндальные лепестки — 8 шт;

Лук — ½ головки (для замены миндаля, если нужно);

Кетчуп — 2 ст. л. (для эффекта «крови»).

Срежьте один конец каждой сосиски, имитируя отрубленный палец. Сделайте небольшие надрезы для «суставов». Намотайте размороженное тесто полоской «бинта». Вставьте лепесток миндаля или лук на другой конец как «ноготь». Запекайте 5 минут при 180°C. Подавайте с кетчупом. Точно по такому же принципу можно приготовить печенье в виде пальцев — используйте обычное песочное тесто и миндаль, в качестве крови отлично подойдет джем.

Пицца с пауками

Испеките обычную пиццу, но для хэллоуинского антуража украсьте ее «пауками» из черных оливок: тело сделайте из целой оливы, а лапки — из нарезанных кусочков. Вкусно, просто и выглядит пугающе!

Пицца (готовая основа) — 1 шт;

Томатный соус — 100 г;

Сыр моцарелла — 150 г;

Черные оливки — 50 г.

Намажьте основу томатным соусом, посыпьте натертой моцареллой. Разрежьте оливки для создания тела и лапок пауков. Выпекайте 10—12 минут при 200°C. Если совсем нет времени, просто купите любую пиццу, которую вы любите — и посадите на нее оливковых пауков.

Печенье «Мумии»

Выпеките песочное печенье в форме тыкв или людей и украсьте глазурью в виде бинтов. Глаза можно сделать из шоколадных капель или маленьких мармеладок. Отличная идея для сладкого стола!

Мука — 200 г;

Сахар — 100 г;

Сливочное масло — 150 г;

Яйцо — 1 шт;

Глазурь (белая) — 100 г;

Шоколадные капли — 20 г (для глаз).

Смешайте муку, масло, сахар и яйцо, сформируйте тесто. Вырежьте фигурки в виде тыквы (подойдут и просто круги от стакана), выпекайте при 180°C 10—12 минут. После остывания украсьте глазурью в виде бинтов и добавьте шоколадные капли для глаз.

Зелье ведьмы (пунш)

Смешайте газировку, яблочный сок и сок лайма. Для «дымного» эффекта добавьте немного сухого льда (осторожно, только перед подачей!). Можно дополнительно кинуть резиновых паучков или мармеладные глазки, чтобы усилить эффект зловещего зелья.

Яблочный сок — 500 мл;

Газированная вода — 500 мл;

Сок лайма — 50 мл;

Сухой лед — 100 г (не употреблять в пищу!);

Мармеладные паучки — по вкусу.

Смешайте соки и газированную воду. Перед подачей добавьте сухой лед для эффекта пара и украсьте мармеладом.

Фаршированные яйца «Глазные яблоки»

Невыразимо страшная закуска, от которой наверняка был бы в восторге старина Шрек — и ваши дети.

Яйца — 6 шт;

Майонез — 2 ст. л;

Горчица — 1 ч. л;

Оливки — 6 шт;

Свекольный сок — 1 ч. л;

Разрежьте вареные яйца, смешайте желток с майонезом и горчицей. Наполните белки смесью, сверху положите половину оливки и нанесите свекольный сок для «жилок».

Капкейки «Могилы»

Шоколадные капкейки посыпьте крошкой из печенья, имитируя землю. Вставьте в каждый кусочек печенье в виде надгробия и украсьте сахарными черепками или пластиковыми фигурками — миниатюрными «руками зомби».

Шоколадный бисквит по вашему любимому рецепту — 200 г;

Сливочный крем — 100 г;

Печенье (для надгробий) — 6 шт;

Сахарные украшения (черепа, руки) — по вкусу.

Испеките капкейки, украсьте кремом и посыпьте крошкой из печенья. Вставьте в каждый «надгробие» и добавьте декоративные элементы.

Желейные «Мозги»

Используйте форму для желе в виде мозга и залейте смесь сиропом с клубничным вкусом. Желательно добавить ягодный сироп внутрь, чтобы при разрезании «мозг» выглядел особенно устрашающе.

Желе (клубничное) — 300 г;

Вода — 500 мл;

Сироп ягодный — 50 мл.

Приготовьте желе, смешав порошок с водой по инструкции. Залейте в форму в виде мозга и оставьте застывать, можно добавить шприцом ягодный сироп внутрь. При разрезании добавьте сверху немного сиропа для эффекта «крови».