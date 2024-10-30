Рецепт тыквенного пирога на Хэллоуин

Тыква стала символом Хэллоуина благодаря ирландской легенде о Джеке-фонарщике, который использовал уголь внутри выдолбленной репы для освещения пути. Ирландцы заменили репу на более доступную и удобную для вырезания тыкву. С тех пор светильники из тыквы стали традиционным атрибутом Хэллоуина.

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А еще тыква – это вкусный и полезный продукт. Она богата витаминами, антиоксидантами, клетчаткой и низкокалорийна, что делает ее идеальной для поддержания здоровья и правильного питания. Тыква помогает укрепить иммунитет, полезна для зрения, поддерживает здоровье сердца, снижает риск хронических заболеваний, улучшает кожу и укрепляет здоровье пищеварительной системы, а также помогает в контроле веса. Поскольку сейчас наступил сезон, когда этот овощ в изобилии, почему бы не употребить его на пользу организму.

Тыкву можно включать в рацион в разных формах: в супах, в кашах, в салатах и в десертах. Мягкий вкус и универсальность делают ее отличным ингредиентом для здорового и сбалансированного питания. Сегодня мы предлагаем приготовить с нами тыквенный пирог.

Для приготовления необходимо:

Тыква – 200 граммов;

Яйца – 4 штуки;

Сахар – 100 граммов;

Мука – 400 граммов;

Разрыхлитель – 20 граммов;

Сахарная пудра – для украшения;

Мороженое – по желанию.

В первую очередь, хорошенько моем овощ, отрезаем нужный кусочек и далее нарезаем на мелкие кубики.

Отправляем тыкву вариться в кастрюлю примерно на 15 минут. Как только она становится мягкой, даем остыть. И после этого разминаем вилкой до состояния пюре.

Тесто для будущего пирога можно взбить в блендере или венчиком, кому как удобнее. Мы выбрали первый вариант.

Отправляем четыре яйца в миску и хорошенько взбиваем.

После чего в миску с яйцами насыпаем полстакана сахара. Желательно размешать до полного растворения сахара.

Туда же отправляем пюре тыквы. Хорошенько взбиваем до получения однородной массы.

Затем добавляем разрыхлитель и муку.

Теперь важно следить за тестом, чтобы оно не стало слишком густым или жидким.

Форму для запекания желательно застелить пергаментом или промазать маслом, чтобы наш пирог не прилип. Выливаем тесто в форму. Отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 25-30 минут.

После выпечки даем пирогу остыть и посыпаем сахарной пудрой, по желанию можно добавить мороженое.

Приятного аппетита!