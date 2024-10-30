Какими продуктами бесполезно перекусывать

Завтрак должен быть питательным и сытным, чтобы зарядить энергией на весь день.

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Кто-то предпочитает на французский манер завтракать свежими круассанами с кофе, а кому-то кажется, что батончики мюсли или хлопья — это и есть идеальный завтрак.

Но это абсолютно бесполезная пища, после которой перед сном вам из холодильника будут светить «огни ночного голода». Перекусывать такими продуктами бессмысленно, потому что голод они не утолят, а наоборот разожгут.

Вместо того чтобы ругать себя за внезапно повысившийся аппетит, лучше ознакомьтесь со списком продуктов, которые голод не утоляют, и переключитесь на что-то более питательное.

Продукты, которыми нельзя утолить голод

1. Круассан

Без начинки или с вкусным джемом поджаристые круассаны с чашечкой кофе кажутся идеальным блюдом на завтрак. Но в них полно калорий, а вот индекс сытости крайне низкий.

После них обязательно захочется перекусить чем-то вроде колбаски, а это уже ведет к перееданию и набору веса.

2. Обезжиренный йогурт

Низкое содержание жира не дает чувства сытости, а вот подсластители в йогурте могут стремительно поднять уровень сахара в крови.

Для утоления голода потребуется йогурт пожирнее, с уровнем жирности от 2,5 до 7 %. Чтобы уж наверняка насладиться пищей, можно добавить в такой питательный йогурт ягоды, орехи, фрукты или мюсли.

3. Белый хлеб

Белого цвета хлеб стряпают для удовлетворения не голода, а эстетических потребностей потребителей. Из зерен пшеницы специально удаляют отруби, делающие хлеб серым, а вместе с ними из продукта исчезают все полезные микроэлементы, включая клетчатку. Именно они наполняют организм сытостью.

Конечно, одним хлебом сыт не будешь, но если есть белый хлеб с белым мясом и добавить к нему овощей, то голод отступит надолго. Да и польза получится весомая, благодаря белкам и клетчатке.

4. Белый рис

Рис, как и хлеб, становится белым и лишенным всех полезных элементов (клетчатки, витаминов группы В) в процессе обработки. При употреблении такого риса в пищу сахар в крови может резко подскочить, а затем так же резко упасть. Да и чувство насыщения быстро проходит.

Диетологи советуют выбирать коричневый рис и рис басмати. Они и голод утолят, и перепадами глюкозы в крови не грозят.

5. Роллы и суши

Тот, кто пытается наесться роллами, не прав. Суши и роллы могут вызывать обжорство, потому что очень вкусны и их хочется есть бесконечно. При этом чувство голода они утолят лишь на небольшой промежуток времени. Виноват в этом опять же белый рис, а еще и уксус, который добавляют в роллы. Оба имеют высокий гликемический индекс, но в них не хватает полезных веществ. Ситуацию не спасают даже начинки из рыбы или курицы.

6. Батончики мюсли

Многие используют такие батончики как перекус, который всегда под рукой. Утолить голод они не смогут, только заглушат его на полтора часа. И все это из-за обилия сахара и масла в составе продукта.

Лучше помимо батончика перекусить еще и белками с клетчаткой. Мясо и овощи будут в самый раз, подойдут и орехи.

7. Хлопья для завтрака

Многими не забыт еще вкус детства — сладкие хлопья на завтрак.

Увы, в одиночку с чувством голода им не справиться. Из-за подсластителей они вызовут скачок глюкозы в крови и резкое ее падение. Нехватка полезных микроэлементов не даст чувства сытости.

Так что при всей любви к хлопьям лучше заменить их на творожок с фруктами, тост с половинкой авокадо, овсяную кашу или же на хлеб с яйцом и овощами. Вариант «залить хлопья жирным йогуртом» тоже допустим.

8. Картофельные чипсы

Чипсы опасны обилием соли. С ней любая пища вкуснее, но наесться из-за соли невозможно. Она способствует обильному слюноотделению и активной работе вкусовых рецепторов. Можно съесть не одну упаковку соленых чипсов или кренделей, а чувство сытости так и не наступит, ведь в этих продуктах много рафинированных углеводов, но почти нет клетчатки, способной замедлять переваривание пищи. Поел и так и не наелся — вот итог приема фастфуда.

9. Картофель фри

Еще один любимый многими фастфуд по той же причине, что и чипсы, не способен утолить голод. Он только разжигает аппетит благодаря обилию соли, и желудок переполняется вредной пищей под завязку. С фастфудом легко набираются только лишние килограммы, а не чувство сытости.

10. Фруктовый сок

Многие думают, что свежевыжатый сок отлично подойдет для утоления голода. Но он менее полезен, чем целые фрукты и овощи. В соке полно сахара и мало клетчатки, необходимой организму.

Так что польза соковыжималки сомнительна, лучше не перерабатывать свежие фрукты и овощи, а есть их в натуральном виде.

Ранее «Красный Север» писал о том, когда и в каком объеме можно есть вредную пищу.