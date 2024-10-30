Эксперт призвал готовить глинтвейн с черной смородиной

Приготовить безалкогольный глинтвейн можно и в домашних условиях, добавив к нему несколько ингредиентов, в том числе черную смородину. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор барного департамента сети кофеен «Шоколадница» Ирина Макалева.

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«В дождливую, промозглую погоду хочется согреться теплым и приятным напитком. Глинтвейн, если верить легендам, готовили еще в Древнем Риме. И безалкогольный вариант не менее вкусный. Главное, подобрать вино хорошего качества – с плотной структурой и максимально винным вкусом», — рассказала Ирина Макалева.

Она также добавила, что вино должно быть в темном стекле, которое защищает от прямых солнечных лучей.

«Не имеет значения, какая пробка — винтовая или корковая. Вина из винограда северных регионов Италии и Франции имеют более тонкую вкусовую палитру и обладают меньшим количеством природного сахара. Если вы любите более вяжущий и плотный вкус, стоит выбирать вина из винограда солнечных сортов юга Италии либо из вяленого винограда. В этом случае вы получите томный терпкий вкус с нотками шоколада и табака», — посоветовала эксперт.

Ирина Макалева подчеркнула, что стоит выбирать вина, которые содержат минимальное количество добавок и сахара.

«Натуральные ингредиенты и отсутствие консервантов — признаки качественного продукта. Хорошие безалкогольные вина будут обладать сбалансированным вкусом, сохранять фруктовые и цветочные ноты, характерные для их алкогольных аналогов. Кроме того, стоит посмотреть на этикетке, каким методом был удален алкоголь. Оптимальными считаются вакуумная дистилляция или обратный осмос, максимально сохраняющие аромат и вкус вина», — посоветовала директор департамента.

Эксперт добавила, что пикантность вкусу и согревающий зимний эффект напитку придадут бадьян и палочка корицы, еще можно добавить кардамон и имбирь.