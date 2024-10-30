Необычный рецепт капусты в карамели с пряным соусом

Капуста в карамели с пряным соусом: неожиданное кулинарное открытие
Когда речь заходит о капусте, большинство из нас представляет классические блюда вроде тушеной капусты, борща или голубцов. Хотите выйти за рамки привычного и превратить этот простой овощ в кулинарное произведение? Попробуйте приготовить ее в карамели с пряным соусом и грецкими орехами!
Это блюдо сочетает в себе сладость карамели с остротой пряностей и нежностью кокосового соуса, создавая неожиданный баланс вкусов и текстур. Грецкие орехи придают блюду дополнительную хрустящую нотку, а пряные специи создают многослойный аромат.
Отлично подходит как оригинальная закуска или как самостоятельное блюдо на обед!
Ингредиенты
- 1 небольшой кочан белокочанной капусты;
- 100 г грецких орехов;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 3 ст. л. меда;
- 1 ст. л. соевого соуса;
- 1 ч. л. бальзамического уксуса;
- 1 ч. л. зерен горчицы;
- 1 ч. л. имбиря (свеженатёртого);
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ст. л. кунжута;
- Соль и перец по вкусу.
Для соуса:
- 100 мл кокосового молока (или сливок);
- 1 ст. л. карри;
- 1 ч. л. куркумы;
- 1 ст. л. лимонного сока;
- Щепотка хлопьев чили;
- Соль по вкусу.
Приготовление
- Капусту разрезать на крупные дольки, не удаляя кочерыжку, чтобы листья не разваливались. Полить дольки оливковым маслом и немного посолить.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте дольки капусты до золотистой корочки с каждой стороны. Затем добавьте на сковороду мёд, бальзамический уксус и соевый соус. Дайте капусте карамелизоваться в сладко-кислом соусе, периодически переворачивая. Снимите с огня.
- В небольшой кастрюльке смешайте кокосовое молоко (или сливки), карри, куркуму, лимонный сок и хлопья чили. Нагрейте на слабом огне, постоянно помешивая, пока соус не станет однородным. Добавьте соль по вкусу.
- На сухой сковороде обжарьте зерна горчицы и кунжут до появления аромата. Затем добавьте грецкие орехи и обжарьте их до золотистого цвета. Посыпьте тёртым имбирём и чесноком для дополнительного аромата.
- Выложите карамелизированные дольки капусты на тарелку, полейте пряным кокосовым соусом. Сверху посыпьте обжаренными грецкими орехами, кунжутом и зёрнами горчицы. При желании украсьте свежей зеленью.
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