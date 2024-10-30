Необычный рецепт капусты в карамели с пряным соусом

Когда речь заходит о капусте, большинство из нас представляет классические блюда вроде тушеной капусты, борща или голубцов. Хотите выйти за рамки привычного и превратить этот простой овощ в кулинарное произведение? Попробуйте приготовить ее в карамели с пряным соусом и грецкими орехами!

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Это блюдо сочетает в себе сладость карамели с остротой пряностей и нежностью кокосового соуса, создавая неожиданный баланс вкусов и текстур. Грецкие орехи придают блюду дополнительную хрустящую нотку, а пряные специи создают многослойный аромат.

Отлично подходит как оригинальная закуска или как самостоятельное блюдо на обед!

Ингредиенты

1 небольшой кочан белокочанной капусты;

100 г грецких орехов;

2 ст. л. оливкового масла;

3 ст. л. меда;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ч. л. бальзамического уксуса;

1 ч. л. зерен горчицы;

1 ч. л. имбиря (свеженатёртого);

1 зубчик чеснока;

1 ст. л. кунжута;

Соль и перец по вкусу.

Для соуса:

100 мл кокосового молока (или сливок);

1 ст. л. карри;

1 ч. л. куркумы;

1 ст. л. лимонного сока;

Щепотка хлопьев чили;

Соль по вкусу.

Приготовление

Капусту разрезать на крупные дольки, не удаляя кочерыжку, чтобы листья не разваливались. Полить дольки оливковым маслом и немного посолить. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте дольки капусты до золотистой корочки с каждой стороны. Затем добавьте на сковороду мёд, бальзамический уксус и соевый соус. Дайте капусте карамелизоваться в сладко-кислом соусе, периодически переворачивая. Снимите с огня. В небольшой кастрюльке смешайте кокосовое молоко (или сливки), карри, куркуму, лимонный сок и хлопья чили. Нагрейте на слабом огне, постоянно помешивая, пока соус не станет однородным. Добавьте соль по вкусу. На сухой сковороде обжарьте зерна горчицы и кунжут до появления аромата. Затем добавьте грецкие орехи и обжарьте их до золотистого цвета. Посыпьте тёртым имбирём и чесноком для дополнительного аромата. Выложите карамелизированные дольки капусты на тарелку, полейте пряным кокосовым соусом. Сверху посыпьте обжаренными грецкими орехами, кунжутом и зёрнами горчицы. При желании украсьте свежей зеленью.

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