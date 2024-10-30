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Капуста в карамели с пряным соусом: неожиданное кулинарное открытие

Когда речь заходит о капусте, большинство из нас представляет классические блюда вроде тушеной капусты, борща или голубцов. Хотите выйти за рамки привычного и превратить этот простой овощ в кулинарное произведение? Попробуйте приготовить ее в карамели с пряным соусом и грецкими орехами!

Необычный рецепт капусты в карамели с пряным соусом
© unsplash

Это блюдо сочетает в себе сладость карамели с остротой пряностей и нежностью кокосового соуса, создавая неожиданный баланс вкусов и текстур. Грецкие орехи придают блюду дополнительную хрустящую нотку, а пряные специи создают многослойный аромат.

Отлично подходит как оригинальная закуска или как самостоятельное блюдо на обед!

Ингредиенты

  • 1 небольшой кочан белокочанной капусты;
  • 100 г грецких орехов;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 3 ст. л. меда;
  • 1 ст. л. соевого соуса;
  • 1 ч. л. бальзамического уксуса;
  • 1 ч. л. зерен горчицы;
  • 1 ч. л. имбиря (свеженатёртого);
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ст. л. кунжута;
  • Соль и перец по вкусу.

Для соуса:

  • 100 мл кокосового молока (или сливок);
  • 1 ст. л. карри;
  • 1 ч. л. куркумы;
  • 1 ст. л. лимонного сока;
  • Щепотка хлопьев чили;
  • Соль по вкусу.

Приготовление

  1. Капусту разрезать на крупные дольки, не удаляя кочерыжку, чтобы листья не разваливались. Полить дольки оливковым маслом и немного посолить.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте дольки капусты до золотистой корочки с каждой стороны. Затем добавьте на сковороду мёд, бальзамический уксус и соевый соус. Дайте капусте карамелизоваться в сладко-кислом соусе, периодически переворачивая. Снимите с огня.
  3. В небольшой кастрюльке смешайте кокосовое молоко (или сливки), карри, куркуму, лимонный сок и хлопья чили. Нагрейте на слабом огне, постоянно помешивая, пока соус не станет однородным. Добавьте соль по вкусу.
  4. На сухой сковороде обжарьте зерна горчицы и кунжут до появления аромата. Затем добавьте грецкие орехи и обжарьте их до золотистого цвета. Посыпьте тёртым имбирём и чесноком для дополнительного аромата.
  5. Выложите карамелизированные дольки капусты на тарелку, полейте пряным кокосовым соусом. Сверху посыпьте обжаренными грецкими орехами, кунжутом и зёрнами горчицы. При желании украсьте свежей зеленью.

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