Есть три способа от экспертов, как выбрать бекон в магазине. Важно ориентироваться не только на упаковку, но и на состав.

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Первое, на что следует обратить внимание, — внешний вид товара. Если вы покупаете бекон в пачке, то она должна быть герметичной. Если увидели повреждения, в том числе царапины или вмятины, то от такого товара лучше отказаться, поскольку в продукт могли просочиться болезнетворные бактерии, нередко становящиеся причиной отравлений.

Второе — внешний вид мяса. У хорошего бекона жировые прослойки должны быть не более 1,5 см, обычно они чередуются с мясными прожилками. Сам продукт — однородного цвета: жировые прослойки белые, мясо может быть от светло- до темно-коричневого. На беконе не должно быть разводов и потемнений.

Третье — обратите внимание на срез. Он должен быть ровным, без крошащейся массы. Рваные края недопустимы для бекона.

Помните, что бекон бывает соленым, копченым и сыровяленым. Мясной продукт можно подавать как в сыром виде в составе различных закусок или салатов, так и в термически обработанном: хозяйки нередко готовят с беконом супы, а также разнообразные горячие блюда, в том числе пасту.

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