В Японии сырая рыба, особенно в виде суши и сашими, является неотъемлемой частью кулинарной культуры. Но как японцы могут наслаждаться этой деликатесной едой, не опасаясь паразитов и заболеваний, связанных с сырым продуктом?

Японское законодательство в области пищевой безопасности строго регулирует обработку и продажу морепродуктов. Все рыбаки, рыболовные компании и ресторанные заведения должны следовать установленным стандартам, которые включают регулярные проверки на наличие паразитов и болезнетворных бактерий. Эти проверки проводятся как на уровне производителей, так и на уровне дистрибьюторов.

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Японские рыбаки и поставщики рыбы также понимают важность прозрачности в цепочке поставок. Местные производители стремятся предоставить информацию о происхождении рыбы, что дает потребителям уверенность в ее качестве.